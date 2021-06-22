نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ورشة تصوير المنتجات والأطعمة بثقافة الشمالية

منذ 9 ساعات
1164
ورشة تصوير المنتجات والأطعمة بثقافة الشمالية

سلطان الهوير (صدى):
نظمت لجنة التصوير الضوئي بثقافة وفنون منطقة الحدود الشمالية ورشة تصوير المنتجات والأطعمة بمسرح الجمعية والتي تأتي ضمن برامج وفعاليات المساء الفوتوغرافي قدمها المصور الفوتوغرافي محمد حمود العنزي بحضور عدد من المصورين والمصورات .

وأوضح العنزي في بداية الورشة عن تعريف تصوير المنتجات والأطعمة كفن وصناعة ، بعدذلك تطرق لأهم العدد والأدوات المستخدمة ثم التكوين وأبرز الزوايا المستخدمة وتوزيع الإضاءة الصحيح ، بعدذلك انتقل للتطبيق العملي على بعض المنتجات ثم طبق المشاركين في ثلاث لوكيشنات في موقع الورشة.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
لاتعليق ولافيه داعي نعلق ونعطي اهميه فيه اهم من الامورذي
ابو محمد
هذا الحدث يجب أن يقف عنده العقلاء وأن لا ينخدعوا بالرؤية المزعومة..
إنسان ذو فكر وأخلاق
النساء بشر مكرمات ولسنا سلع رخيصه للأستهلاك الإعلامي الغير أخلاقي الدنيء
د محمد ماجد بخش
تلقاه مصنع بسبوسة مقفلين بالليل يدامون الصبح بدري
د محمد ماجد بخش
شيكابالا .. شيكاهوب .. شيكابيكا

أخر الأخبار

الجدعان: الموافقة على الترخيص لبنكين رقميين يخلق فرص عمل بالقطاع المالي
الجدعان: الموافقة على الترخيص لبنكين رقميين يخلق فرص عمل بالقطاع المالي
منذ 27 دقيقة 1526
صور..فنانة تونسية تقلد سعاد حسني
صور..فنانة تونسية تقلد سعاد حسني
منذ 31 دقيقة 294
منطقة وسط الرياض تحير رائد فضاء فرنسي شهير
منطقة وسط الرياض تحير رائد فضاء فرنسي شهير
منذ 46 دقيقة 1864
الإطاحة بـ 4 مواطنين تحرشوا بشاب ووثقوا ذلك في القصيم
الإطاحة بـ 4 مواطنين تحرشوا بشاب ووثقوا ذلك في القصيم
منذ ساعة 2181
مبارك الشهري : " يوسف الثنيان " هو أسطورة الهلال
مبارك الشهري : " يوسف الثنيان " هو أسطورة الهلال
منذ ساعة 320
محمد الذايدي : سامي الجابر حقق بطولة السوبر بعد فترة قصيرة من رئاسته
محمد الذايدي : سامي الجابر حقق بطولة السوبر بعد فترة قصيرة من رئاسته
منذ ساعة 338
سجن مواطن أخفى جنسيته الأصلية وادعى أنه كويتي لمدة 29 سنة
سجن مواطن أخفى جنسيته الأصلية وادعى أنه كويتي لمدة 29 سنة
منذ ساعة 2662
صورة لحية عادل إمام تثير الجدل بين جمهوره 
صورة لحية عادل إمام تثير الجدل بين جمهوره 
منذ ساعة 2054
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
منذ ساعتين 3239
نجل الفنان خالد سامي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالده 
نجل الفنان خالد سامي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالده 
منذ ساعتين 2071