نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سجن مواطن أخفى جنسيته الأصلية وادعى أنه كويتي لمدة 29 سنة

منذ 21 دقيقة
1676
1
سجن مواطن أخفى جنسيته الأصلية وادعى أنه كويتي لمدة 29 سنة

خالد الظفيري (صدى):
حكمت محكمة التمييز في الكويت على مواطن سعودي بالسجن 10 سنوات وإلزامه برد 571 ألف دينار وتغريمه مليوناً و143 ألفاً مع عزله من الوظيفة والإبعاد.

وجاء الحكم بعد ثبوت أن المواطن السعودي أقدم بعد دخوله إلى الكويت على إخفاء جنسيته الحقيقة، وأدعى أنه "بدون"، واكتشفت الجهات الأمنية أنه تقدم للجهاز المركزي للمقيمين قبل 29 عاما بصورة غير قانونية مدعياً أنه من فئة «البدون» على خلاف الحقيقة، وتمكن من تسجيل نفسه بالجهاز باسم مختلف.

كما قام المواطن باستخرج جواز سفر كويتياً من الإدارة العامة للجنسية والجوازات بتلك الصفة، وحصل بالاسم المزور على وظيفة عسكري بوزارة الداخلية برتبة وكيل ضابط، وتحصل بناء على ذلك مرتبات قدرت بنحو 571792 دينارا، وذلك وفقا لصحيفة "الراي".

وشملت مخالفات المواطن قيامه بتسجيل كل من ابنيه بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بمساعدة آخرين من جنسية سورية، كما إنشاء ملف إسكان له وصرف بدل إيجار غير مستحق له، كما تقدم المتهم بأوراق مزورة لبنك الائتمان الكويتي وحصل على القرض الاجتماعي، وعلى هذا صدر حكم ضده بالسجن وتغريمه مبلغ مالي، وعزله من منصبه بجانب الإبعاد من الكويت.

سعودي
الكويت
تزوير
مواطن
السجن
محكمة
بدون

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13717
منذ دقيقة
هذا محترف تزوير - خذوا قروشكم من يمه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

احمد
أمور طاف عليها الدهر وشرب.. باقي النادي الأدبي موجود للان شي عجيب وياصبر الأرض
د محمد ماجد بخش
شكرا لكافة قواتنا المسلحة ولست أخص قوات الدفاع الجوي بشكر خاص لكن هم مميزون على الدوام وهم جزء من قواتنا المسلحة السعودية وفقهم الله...
د محمد ماجد بخش
هذا محترف تزوير - خذوا قروشكم من يمه
د محمد ماجد بخش
هذه لازم يعينونها في وزارة التخطيط
د محمد ماجد بخش
كم تسير في ٩٠ دقيقة كرة القدم من مسافة من خبطة لخبطة ولا تتوقف أعتقد لو حسبوا المسافة وعملوا عليها نقطتين لكل فريق لو...

أخر الأخبار

سجن مواطن أخفى جنسيته الأصلية وادعى أنه كويتي لمدة 29 سنة
سجن مواطن أخفى جنسيته الأصلية وادعى أنه كويتي لمدة 29 سنة
منذ 21 دقيقة 1676
صورة لحية عادل إمام تثير الجدل بين جمهوره 
صورة لحية عادل إمام تثير الجدل بين جمهوره 
منذ 30 دقيقة 827
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
منذ 46 دقيقة 2314
نجل الفنان خالد سامي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالده 
نجل الفنان خالد سامي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالده 
منذ 50 دقيقة 864
الأهلي يجدد عقد الحارس الدولي لفريق كرة القدم عمرو عبدالسلام
الأهلي يجدد عقد الحارس الدولي لفريق كرة القدم عمرو عبدالسلام
منذ ساعة 1909
مواطنة : اذا اخذ زوجك الثانية لا تزعلين
مواطنة : اذا اخذ زوجك الثانية لا تزعلين
منذ ساعة 1060
انتبهي من الكلب !
انتبهي من الكلب !
منذ ساعة 613
يوسف الثنيان ايام زمان
يوسف الثنيان ايام زمان
منذ ساعة 692
نادي موريرنسي البرتغالي يتقدم بشكوى ضد الاتحاد بسبب صفقة " فابيو "
نادي موريرنسي البرتغالي يتقدم بشكوى ضد الاتحاد بسبب صفقة " فابيو "
منذ ساعة 1876
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
منذ ساعتين 2728