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صورة لحية عادل إمام تثير الجدل بين جمهوره 

منذ 21 دقيقة
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صورة لحية عادل إمام تثير الجدل بين جمهوره 

القاهرة (صدى):
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري عادل إمام مع ابنه الفنان محمد إمام، حيث ظهر بلحية بيضاء وشارب أبيض، بالإضافة إلى ارتدائه نظارة.

وأثارت صورة لحية الفنان عادل إمام، جدلا واسعا بين جمهوره والتي انهالت عليها التعليقات من قبل محبيه، حيث انتشرت الصورة على نطاق واسع.

وتعتبر تلك الصورة من أعمال الفوتوشوب، حيث تعود الصورة إلى عام 2018 التقطت للزعيم عادل إمام بجانب نجله محمد إمام من حفل زفاف نجل أحد أصدقائه من الوسط الفني.

يذكر أن أخر ظهور للفنان عادل إمام من خلال مقطع فيديو نشره نجله المخرج رامي إمام نهاية عام 2019، من موقع تصوير مسلسل فلانتينو، لينفي الشائعات التي ترددت عن وفاته.قائلا: " أنا في اللوكيشن يا جماعة وجنبي بيذاكر وبيحفظ " .

عادل إمام

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13715
منذ 4 دقائق
الله يرحمك يا سيد كشك

كان يقول منتظرين إمام عادل جانا عادل إمام

🎈🎈🎈

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شكرا لكافة قواتنا المسلحة ولست أخص قوات الدفاع الجوي بشكر خاص لكن هم مميزون على الدوام وهم جزء من قواتنا المسلحة السعودية وفقهم الله...
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هذا محترف تزوير - خذوا قروشكم من يمه
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هذه لازم يعينونها في وزارة التخطيط
د محمد ماجد بخش
كم تسير في ٩٠ دقيقة كرة القدم من مسافة من خبطة لخبطة ولا تتوقف أعتقد لو حسبوا المسافة وعملوا عليها نقطتين لكل فريق لو...
د محمد ماجد بخش
الله يرحمك يا سيد كشك كان يقول منتظرين إمام عادل جانا عادل إمام 🎈🎈🎈

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