تقنية جدة تدشن فعاليات " مستقبلي تقني " للتعريف بالتخصصات وآلية القبول

حسين العلي (صدى):
انطلقت مساء أمس فعاليات "مستقبلي تقني" التي تنظمها الكلية التقنية بجدة بالياسمين مول للتعريف بتخصصاتها في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس ، وتستهدف الفعاليات التي تقدم بالفترة المسائية تقديم النصيحة والمشورة المهنية لخريجي الثانويات العامة والصناعية والدبلوم ومعاهد الشراكات الإستراتيجية وغيرهم من الطلاب والمتدربين بشأن الفرص التدريبية بتخصصات الكلية وتوجيههم نحو كيفية التسجيل وشرح إجراءات القبول .
وافتتح عميد الكلية المهندس جميل عسلي الفعاليات وسط إجراءات احترازية صحية وتدابير وقائية، مؤكداً على أهمية التواجد المجتمعي للكلية ومقابلة المهتمين بالتسجيل من الطلاب وأولياء أمورهم لتوفير فرص الاطلاع على تخصصات الكلية والمساعدة على اختيار المسار التدريبي ، وأشار إلى أن التوعية المهنية والتقنية ستؤدي إلى جذب الكوادر التدريبية السعودية والعمل على تأهيلها لرفد قطاعات العمل والإنتاج في المستقبل والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام للوصول إلى مجتمع متطور.
يذكر أن هذه الفعاليات التي تتزامن مع وقت التسجيل في كليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ومنها الكلية التقنية بجدة تتواجد في الياسمين مول وعزيز مول خلال الفترة من 11 إلى 16 ذي القعدة الجاري ولمدة ثلاثة أيام توالياً في كل مول من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً ، وتستعرض الكلية تخصصاتها في الدبلوم والتي تضم تخصصات التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية ، التقنية المدنية ، التقنية المعمارية ، إدارة الفندقة ، السفر والسياحة ، وتخصصات تقنية الإنتاج ، ميكانيكا السيارات ، والتبريد والتكييف، وأخيراً تخصص السلامة والصحة المهنية. فيما تشمل التخصصات المتاحة حالياً للبكالوريوس بالكلية : القوى والآلات الكهربائية ، الإنتاج الميكانيكي ، ميكانيكا السيارات ، التبريد والتكييف ، التشييد ، الإدارة العامة ، والمحاسبة .