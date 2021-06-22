نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تقنية جدة تدشن فعاليات " مستقبلي تقني " للتعريف بالتخصصات وآلية القبول

منذ 13 ساعة
3084
تقنية جدة تدشن فعاليات " مستقبلي تقني " للتعريف بالتخصصات وآلية القبول

حسين العلي (صدى):
انطلقت مساء أمس فعاليات "مستقبلي تقني" التي تنظمها الكلية التقنية بجدة بالياسمين مول للتعريف بتخصصاتها في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس ، وتستهدف الفعاليات التي تقدم بالفترة المسائية تقديم النصيحة والمشورة المهنية لخريجي الثانويات العامة والصناعية والدبلوم ومعاهد الشراكات الإستراتيجية وغيرهم من الطلاب والمتدربين بشأن الفرص التدريبية بتخصصات الكلية وتوجيههم نحو كيفية التسجيل وشرح إجراءات القبول .

وافتتح عميد الكلية المهندس جميل عسلي الفعاليات وسط إجراءات احترازية صحية وتدابير وقائية، مؤكداً على أهمية التواجد المجتمعي للكلية ومقابلة المهتمين بالتسجيل من الطلاب وأولياء أمورهم لتوفير فرص الاطلاع على تخصصات الكلية والمساعدة على اختيار المسار التدريبي ، وأشار إلى أن التوعية المهنية والتقنية ستؤدي إلى جذب الكوادر التدريبية السعودية والعمل على تأهيلها لرفد قطاعات العمل والإنتاج في المستقبل والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام للوصول إلى مجتمع متطور.

يذكر أن هذه الفعاليات التي تتزامن مع وقت التسجيل في كليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ومنها الكلية التقنية بجدة تتواجد في الياسمين مول وعزيز مول خلال الفترة من 11 إلى 16 ذي القعدة الجاري ولمدة ثلاثة أيام توالياً في كل مول من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً ، وتستعرض الكلية تخصصاتها في الدبلوم والتي تضم تخصصات التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية ، التقنية المدنية ، التقنية المعمارية ، إدارة الفندقة ، السفر والسياحة ، وتخصصات تقنية الإنتاج ، ميكانيكا السيارات ، والتبريد والتكييف، وأخيراً تخصص السلامة والصحة المهنية. فيما تشمل التخصصات المتاحة حالياً للبكالوريوس بالكلية : القوى والآلات الكهربائية ، الإنتاج الميكانيكي ، ميكانيكا السيارات ، التبريد والتكييف ، التشييد ، الإدارة العامة ، والمحاسبة .

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شكرا لكافة قواتنا المسلحة ولست أخص قوات الدفاع الجوي بشكر خاص لكن هم مميزون على الدوام وهم جزء من قواتنا المسلحة السعودية وفقهم الله...
د محمد ماجد بخش
هذا محترف تزوير - خذوا قروشكم من يمه
د محمد ماجد بخش
هذه لازم يعينونها في وزارة التخطيط
د محمد ماجد بخش
كم تسير في ٩٠ دقيقة كرة القدم من مسافة من خبطة لخبطة ولا تتوقف أعتقد لو حسبوا المسافة وعملوا عليها نقطتين لكل فريق لو...
د محمد ماجد بخش
الله يرحمك يا سيد كشك كان يقول منتظرين إمام عادل جانا عادل إمام 🎈🎈🎈

أخر الأخبار

سجن مواطن أخفى جنسيته الأصلية وادعى أنه كويتي لمدة 29 سنة
سجن مواطن أخفى جنسيته الأصلية وادعى أنه كويتي لمدة 29 سنة
منذ 12 دقيقة 1449
صورة لحية عادل إمام تثير الجدل بين جمهوره 
صورة لحية عادل إمام تثير الجدل بين جمهوره 
منذ 21 دقيقة 596
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
منذ 38 دقيقة 2186
نجل الفنان خالد سامي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالده 
نجل الفنان خالد سامي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالده 
منذ 42 دقيقة 775
الأهلي يجدد عقد الحارس الدولي لفريق كرة القدم عمرو عبدالسلام
الأهلي يجدد عقد الحارس الدولي لفريق كرة القدم عمرو عبدالسلام
منذ 54 دقيقة 1819
مواطنة : اذا اخذ زوجك الثانية لا تزعلين
مواطنة : اذا اخذ زوجك الثانية لا تزعلين
منذ ساعة 1008
انتبهي من الكلب !
انتبهي من الكلب !
منذ ساعة 578
يوسف الثنيان ايام زمان
يوسف الثنيان ايام زمان
منذ ساعة 633
نادي موريرنسي البرتغالي يتقدم بشكوى ضد الاتحاد بسبب صفقة " فابيو "
نادي موريرنسي البرتغالي يتقدم بشكوى ضد الاتحاد بسبب صفقة " فابيو "
منذ ساعة 1836
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
منذ ساعتين 2654