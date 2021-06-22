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انتبهي من الكلب !
منذ ساعة
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 13711
منذ 11 دقيقة
نبتدي منين الحكايه
من عند محمد فوزي مثلا
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 13711
منذ 4 دقائق
البطة راحت بعيد:
أكلك منين يا بطة أكلك منين
في فراوليتين في شفايفك حلوين حلوين
هاتي وحدة لماما عشان ماما عيونها الاتنين
عايزين ياكلوكي ومش عارفة ياكلوكي منين
البنت يا ناس كبرت والله ولبست فستان
وبقالها ضفاير بشرايط أشكال وألوان
وبتعرف تزعل وتكشر مع ماما كمان
طبعا حصل تداخل: بين البطات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 13711
منذ دقيقة
ماما زمانها جايه جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات جايبه معاها شنطه فيها وزه وبطه
بتقول واك واك واك عارف الواد اللي اسمه عادل جا الدكتور وعمله ايه لقى رجليه
كانوا زي البتله بص شويه جوه عنيه راح مديله حقنه كبيره عارف اداله الحقنه ليه
ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه واهو من يومها شرب وبيكبر
وتربى له عضل في ايديه ماما زمانها جايه جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات جايبه
معاها شنطه فيها وزه وبطه بتقول واك واك واك واحمد برضه ايده مربوطه ومامته
عارف ليه مخاصماه كان بيحب تملي يلعب بالكبريت ويشيله معاه وفي يوم جاب كم عود
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