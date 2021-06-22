بالفيديو.. إثيوبي مهايطي قبل القبض عليه وبعد أن وقع في قبضة رجال الأمن

الطائف (صدى):
أقر الإثيوبي المخالف لنظام أمن الحدود الذي تبجح وتحدى الجهات الأمنية علنًا بعدم إمكانيتها بالوصول إليه في محافظة الطائف، بأنه كان مخطئاً فيما فعله.
وكان المخالف قد تباهى، في مقطع فيديو نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه يتواجد في أحد الجبال بالمحافظة، مدعيًا أن الشرطة لن تتمكن أبدًا من الوصول إليه.
وأطاحت شرطة محافظة الطائف بالإثيوبي حيث تمكنت قواتها من تحديد موقعه والقبض عليه، واتضح أنه مخالف لنظام أمن الحدود.
وأكد الإثيوبي أنه كان مخطئًا عندما فكر في تحدى الشرطة وقلل من قدرتها على ضبط المخالفين في أي مكان في المملكة.
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