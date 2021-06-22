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بالفيديو.. إثيوبي مهايطي قبل القبض عليه وبعد أن وقع في قبضة رجال الأمن

منذ 22 دقيقة
1799
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بالفيديو.. إثيوبي مهايطي قبل القبض عليه وبعد أن وقع في قبضة رجال الأمن

الطائف (صدى):
أقر الإثيوبي المخالف لنظام أمن الحدود الذي تبجح وتحدى الجهات الأمنية علنًا بعدم إمكانيتها بالوصول إليه في محافظة الطائف، بأنه كان مخطئاً فيما فعله.

وكان المخالف قد تباهى، في مقطع فيديو نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه يتواجد في أحد الجبال بالمحافظة، مدعيًا أن الشرطة لن تتمكن أبدًا من الوصول إليه.

وأطاحت شرطة محافظة الطائف بالإثيوبي حيث تمكنت قواتها من تحديد موقعه والقبض عليه، واتضح أنه مخالف لنظام أمن الحدود.

وأكد الإثيوبي أنه كان مخطئًا عندما فكر في تحدى الشرطة وقلل من قدرتها على ضبط المخالفين في أي مكان في المملكة.

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الطائف
المملكة
الشرطة
محافظة الطائف
إثيوبيا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13701
منذ 49 ثانية
لك الإكرام والاحترام رغم كل شيء. أنت في أيادي أمينة وفي بلد أمين. وليس عندنا انتقام أو انتصار للنفس. وليس ذلك في قاموس السعودية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عارفة له وفاهمة حركاته
د محمد ماجد بخش
عامل بسيط شمر لي عن يده يقول لي أخذت التطعيم خلاص .. بموت بعد سنتين .. صرت أضحك أضحك وهو أتصرف من أمامي.. بالله...
د محمد ماجد بخش
لك الإكرام والاحترام رغم كل شيء. أنت في أيادي أمينة وفي بلد أمين. وليس عندنا انتقام أو انتصار للنفس. وليس ذلك في قاموس السعودية
د محمد ماجد بخش
وضاع الحب ضاع الله يرحمك يا ست
ام عبدالكريم
اي والله جات سوالف الكنايس

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