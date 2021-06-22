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فتاة تنتقد المبالغة في مهر الزواج

منذ 47 دقيقة
538
1

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13699
منذ 5 دقائق
عرس مطنطن

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
صدقت
ابو وليد
لم تتعاطف معها المحكمه ولم تستطيع ان تخلع زوجها -- الصحيفه هي من تعاطفت مع الزوجه التافهه غفط
د محمد ماجد بخش
عارفة له وفاهمة حركاته
د محمد ماجد بخش
عامل بسيط شمر لي عن يده يقول لي أخذت التطعيم خلاص .. بموت بعد سنتين .. صرت أضحك أضحك وهو أتصرف من أمامي.. بالله...
د محمد ماجد بخش
لك الإكرام والاحترام رغم كل شيء. أنت في أيادي أمينة وفي بلد أمين. وليس عندنا انتقام أو انتصار للنفس. وليس ذلك في قاموس السعودية

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