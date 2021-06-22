وليد الفراج: الساحة الإعلامية لن تتجدد إلا بالابتعاد عن الشللية

طلال الغامدي (صدى):
ناشد الإعلامي الرياضي وليد الفراج وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل لفتح المجال أمام الأسماء الشابة في مجال التعليق وإزالة العوائق التي تقف عقبة في طريقهم.
وقال "الفراج" عبر حسابه على "تويتر": "كانت أهدافي دومًا منح كل مبدع فرصة عادله لاظهار موهبته.. فالساحة الإعلامية لن تتجدد إلا بمنح الشباب الفرصة حتى يقدموا أفضل مالديهم في أجواء إيجابية بعيدًا عن الشللية والمحاصصة".
وأضاف: "مع الأسف هناك أسماء شابة في مجال التعليق أمامها حواجز كثيرة لن يفتحها لهم إلا الوزير عبدالعزيز بن تركي الفيصل".