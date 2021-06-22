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بالفيديو.. مواطن يشكو تعطل تكييفات مستشفى بجازان: طلبوا مني مروحة لحل المشكلة

منذ ساعة
2259
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بالفيديو.. مواطن يشكو تعطل تكييفات مستشفى بجازان: طلبوا مني مروحة لحل المشكلة

جازان (صدى):
اشتكى بعض المواطنين في جازان من تعطل التكييف في مستشفى محمد بن ناصر في جازان لمدة أسبوعين، مما دفع البعض إلى شراء مراوح كهربائية ويدوية لتقليل الحرارة في غرف التنويم في المستشفى.

وذكر ابن متضررة في مستشفى جازان، محمد الحكمي، أنه تفاجئ بعدم وجود تكييفات في غرفة المرضى، مضيفا أنه توجه إلى رئيسة القسم فأجابت عليه بأن يرفع شكوى إلى وزارة الصحة، لافتا إلى أنه رفع بالفعل شكوى لكن دون رد، وذلك بحسب حديثه بقناة " الإخبارية ".

وأضاف أن توجه إلى الإدارة واشتكى لدى السكرتير فأجاب السكرتير بأنهم بالفعل يعانون من هذا الوضع منذ أسبوعين، وأرشده بالذهاب إلى طبيبة معينة في المستشفى.

وأكد أنه ذهب بالفعل إلى الطبيبة لكنها أخبرته بأن يحضر المروحة الكهربائية بنفسه إلى المستشفى لحل المشكلة، لافتا إلى أنه حرص على أن تخرج والدته من المستشفى في أسرع وقت لإنهاء معاناتها من هذا الوضع.

جازان
مستشفى
تكييفات
مستشفى محمد بن ناصر
مراوح كهربائية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13697
منذ 40 دقيقة
كيف الماء

أكيد يبردونه بالثلج البلوري
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2292
منذ 21 دقيقة
المشكله قديمه جدا والمعاناه ازليه للاسف

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د محمد ماجد بخش
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