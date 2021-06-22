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البنت راعية واجب واكرام للضيف

منذ 17 دقيقة
372

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابن علي
اشوف كمية صياح هنا .. شو السالفه .. اقول شوفوا ريسكم اللي جلدكم جلد في التويتر وتخلونه ريس عليكم ... صج ما تستحون
د محمد ماجد بخش
أخرجت لسانها تحسبا لكثير من الانتقادات المتوقعة
شمس الحقيقة
صبة البريق حركة زماان هههههههههه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله العظيم
شمس الحقيقة
بالتوفيق ورعاية الله جلا وعلا

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