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مواطنة تخلع زوجها لرفضه سفرها للبحرين

منذ 12 دقيقة
1523
مواطنة تخلع زوجها لرفضه سفرها للبحرين

خاص (صدى):
أقدمت مواطنة بمدينة الدمام على خلع زوجها بعد أن فشلت كل محاولات الصلح بينهما لإنهاء الخلاف الذي نشب بينهما بسبب رفض المواطن سفرهما لمملكة البحرين للسياحة .

وبحسب مصدر خاص لـ " صدى " فإن الزوج الذي اعتبر رغبة زوجته غير مببرة وليس هناك ما يستدعي السياحة في البحرين في ظل ما يمر به العالم من جائحة كرونا إلا أن المواطنة وبحسب المصدر اعتبرت ذلك بخلاً من الزوج .

وأوضح المصدر أن المواطنة تقدمت للمحكمة بطلب الخلع بدعوى البخل إلا أن أهل وذوي الطرفين تدخلوا للصلح بينهما وإنهاء الخلاف إلا أن تعنت المواطنه دفع بالزوج إلى إنهاء الارتباط بها وإشهار طلاقه منها علانية في مجلس الصلح بعد أن فضلت زيارة البحرين على المضي في علاقتهما الزوجية.

طلاق
البحرين
خلع
العلاقة الزوجية
مجلس الصلح

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أحدث التعليقات

ابن علي
اشوف كمية صياح هنا .. شو السالفه .. اقول شوفوا ريسكم اللي جلدكم جلد في التويتر وتخلونه ريس عليكم ... صج ما تستحون
د محمد ماجد بخش
أخرجت لسانها تحسبا لكثير من الانتقادات المتوقعة
شمس الحقيقة
صبة البريق حركة زماان هههههههههه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله العظيم
شمس الحقيقة
بالتوفيق ورعاية الله جلا وعلا

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