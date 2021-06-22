أمير الباحة يرعى ملتقى أدبي الباحة السادس عن الرواية العربية

سعيد العجل (صدى):
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يطلق نادي الباحة الأدبي الثقافي ملتقاه السادس للرواية العربية تحت عنوان (الرواية العربية من ٢٠٠٠ - ٢٠٢٠ ملامح وآفاق) في ١٨ /١١ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٨ /٦ / ٢٠٢١م بمشاركة عربية وعالمية من نقاد ومبدعي الرواية، ويتم تكريم الروائية الأستاذة أميمة الخميس في مجال الإبداع الروائي. وكما تعود النادي على تكريم رموز ثقافية من أبناء المنطقة في كل عام سيتم تكريم من خدموا الرواية واللغة العربية من أبناء منطقة الباحة وهم
أ. د. معجب الزهراني
أ. د. صالح معيض الغامدي
أ. د. محمد ربيع
أ. د. صالح زياد الغامدي
أ. د. معجب العدواني
وأشار رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة الأستاذ حسن الزهراني بأن البحوث التي أجازتها اللجنة (50 بحثًا).
وعن حفل افتتاح الملتقى أوضح أن حفل الافتتاح سيكون الساعة 4.50 عصر يوم الإثنين المقبل وسيتخلله كلمة لرئيس النادي وبعض العروض المرئية عن الملتقى والمكرمين وكلمات اللمكرمين والمشاركين، مؤكدًا أن الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في حفل الافتتاح وفعاليات الملتقى التي بلا شك ستثري الساحة الثقافية والأدبية في المملكة والوطن العربي. وبيّن الزهراني أن النادي سبق وأن أقام 5 ملتقيات للرواية وتم طباعة 5 مجلدات لهذه الملتقيات يستفيد منها الباحثون وطلاب الدراسات العليا على مستوى الوطن العربي. وأوضح أن محاور ملتقى الرواية لهذا العام هي: الأبنية الروائية وتحولاتها .
والأجناس الكتابية المتداخلة مع الرواية .وقضايا وموضوعات وثيمات ومداخل وأطر نظرية وتأتي هذه المحاور في 12 جلسة خلال أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، بواقع 3 جلسات لكل يوم وهي:
الجلسة الأولى:
(عن تجربة المكرمة الروائية)
* أميرة محارب العتيبي التعاضد التأويلي في صناعة المعنى الأنثوي في روايات أميمة الخميس البحريات والوارفة نموذجا: دراسة تأويلية
* ثالثة الزهراني الأنساق الثقافية المضمرة في رواية (الوارفة) لأميمة خميس
الجلسة الثانية
( عن منجز المكرمين الثقافي)
* ظافر الشهري : تجربة معجب العدواني النقدية بين المحلية والكونية.
* أمل التميمي :
سيرة عاشق السيرة
صالح معيض من الباحة إلى جامعة أنديانا إلى الرياض
* عبد الله إبراهيم الزهراني : محمد ربيع الحراك اللغوي والثقافي
* أمل القثامية:
(من خارج سيرة "معجب" إلى داخلها: إنسان تفرّد في صمت)
* نورة الغامدي: صالح زيّاد - العطاء الأدبي والنقدي-
الجلسة الثالثة
* شعيب حليفي الرواية المغربية في العقدين الأخيرين: قضايا وموضوعات
* عبدالحق بلعابد الرواية العربية المعاصرة في مواجهة الجائحة (نحو سرديات للوباء)
* حصة المفرح تجليات الأوبئة في الرواية العربية بين الواقع والتخييل
* زهير محمود عبيدات كورونا والخطاب الروائي
الجلسة الرابعة
* مرسل العجمي رواية التخييل المضاعف: تعريف وسمات
* لوك باربيلسكو وضعية الراوي في الرواية العربية الحديثة
* جميل حمداوي تطور الرواية العربية في ضوء المقاربة العنوانية
* رحمة الله أوريسي تداولية التعالق النصي في العتبات النصية للرواية العربية المعاصرة
الجلسة الخامسة
* معجب الزهراني روايتنا الوطنية من حدود المحلية إلى أفق العالمية
* فهد البكر الرواية الرسائلية السعودية: قراءة في تشكلات الجنس الجديد وتحولاته
* سلطان الخرعان ملامح بناء خطاب الرواية الجديدة في نماذج مختارة من الرواية السعودية
* طارق مختار سعد الذات الأنثوية والبحث عن الخلاص في الرواية العربية: قراءة نسوية في نماذج مختارة
الجلسة السادسة
* محمد حسانين الذاكرة الأسطورية والهوية التاريخية: دراسة في "أنفس" لعبده خال
* مبارك الخالدي شرفة أخرى: تعددية صيغ التمثيل والتقنيات السردية في "شرفات" ابراهيم نصرالله
* هيفاء العصيمي المشاهد الصوتية وصناعة المعنى: نار المرخ نموذجا
* محمد علي الزهراني المستوى اللغوي في رواية عبدالرحمن منيف (الآن هنا... أو شرق المتوسط مرة أخرى: مقاربة تداولية
* منى خلف العنزي الأنساق المضمرة في رواية (الكنز التركي) لسيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -أنموذجاً-
الجلسة السابعة
* نجلاء مطري التعالق النصي بين المتن والهامش: قراءة في رواية )رجل الشتاء( ليحيى أمقاسم
* صبحه علقم البناء الدرامي في رواية " أعراس آمنة " للروائي الأردني إبراهيم نصر الله
* فهد بن سالم المغلوث الاتساق النصي في الخطاب الأسطوري في الرواية السعودية: رواية أبناء الأدهم للكاتب السعودي جبير المليحان أنموذجا
* هيفاء رشيد الجهني التاريخ والواقع والخيال في رواية "الصنجار" لإبراهيم مفتاح
* خالد الخضري الإسقاطات النفسية في رواية "فلامينكو اعترافات هاربة" للروائي محمد المزيني
الجلسة الثامنة
* محمد نجيب العمامي خصائص الكتابة الروائيّة في "حدّثني الفينيق..." لفرج الحوار
* ميساء الخواجا خطاب المهمش في رواية " سجين الزرقة " لشريفة التوبي
* الطيب ولد العروسي تصدع الهوية لدى الجيل الأول من المهاجرين العرب: قراءة في نماذج مختارة من المنجز الروائي لعلي أفيلال
* سميرة ضيف الله الزهراني روايات ما بعد الاستعمار النظرية والإرهاصات: روايتا موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح والحي اللاتيني لسهيل إدريس أنموذجا
الجلسة التاسعة
* عبد اللطيف محفوظ فيزياء المعنى في الرواية الحديثة
* عادل خميس الزهراني الذاكرة تحت مجهر السرد: قراءة بنيوية في (الاعترافات) لربيع جابر
* إبراهيم ازوغ بنية الحلم في الرواية العربية وموضوعاته
* زرياف المقداد تقنيات استخدام الزمن في تحديد زمن الحدث في السرد الروائي
الجلسة العاشرة
* مصطفى الضبع بلاغة الشخصية في الرواية العربية
* فتحي أولاد بوهدة الرواية بين الرؤية والرؤيا من خلال نماذج هواجس الليلة الأخيرة -سارق الطماطم- أودية العطش
* مجد بن رمضان مبادئ الخطاب وقوانينه بين الالتزام والخرق في الرواية العربية المعاصرة
* ربيع محمد عبدالعزيز أسئلة الحوار الروائي
الجلسة الحادية عشرة
* حافظ المغربي (النوفيلا) محطاً لتداخل الأجناس الأدبية: رواية "رئيس التحرير: أهواء السيرة الذاتية" لأحمد فضل شبلول نموذجاً
* منصف شعرانة إشكالية الرواية السيرذاتية بين الوثيقة والأدب التخييلي
* نبيل المحيش الرواية السيرذاتية للمؤلف والسيرذاتية لشخصيات الرواية
* جمعة أحمد الفيفي البنية الحكائية في الرواية السير ذاتية: "سيرة المنتهى" لواسيني الأعرج
الجلسة الثانية عشرة
* محمد تحريشي تداخل الأجناس وتراسل الفنون في الرواية
* أحمد العدواني مرايا السرد المحدبة: انعكاس القصة القصيرة في الرواية
* أحمد السعدي الإمكانات والإشكالات بين الرواية العربية والدراما التلفزيونية: قراءة نقدية في (ساق البامبو)
* أحمد حسن عسيري إشكالية تداخل الأجناس الكتابية: الواقع والمفترض
* عبدالستار الجامعي إشكالية التصنيف الأجناسي في أعمال شريفة عرباوي الروائية: وتبقى الحكاية، رحلة صراع، حلم في مهب الريح: أزمة في القراءة أم أزمة في التلقي؟
ووجه رئيس النادي الأستاذ حسن بن محمد الزهراني شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة على موافقته على رعاية الملتقى،
وقال إن ملتقى الرواية السادس سيأتي بصورة مختلفة وبشكل أوسع حيث سيقام الملتقى عن بعد عبر( منصة Zoom )
وأشار إلى أن النادي أكمل مربعه الذهبي الثقافي خلال عقد من الزمن حيث بدأ بملتقى بالرواية ثم مهرجان الشعر ثم مهرجان القصة القصيرة فملتقى المسرح العربي كما شكر الزهراني أعضاء اللجنة الاستشارية واللجان العاملة في النادي التى بذلت وتبذل جهودا كبيرة ساهمت في نجاح الملتقى.