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أمير عسير يطلع على تنفيذ ٢٠٠ مشروع للأمانة والبلديات التابعة لها

منذ 10 ساعات
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أمير عسير يطلع على تنفيذ ٢٠٠ مشروع للأمانة والبلديات التابعة لها

أبها (صدى):
اطلع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير،رئيس هيئة تطوير المنطقة، على مشروعات أمانة عسير وبلدياتها التابعة والتي بلغ عددها 200 مشروع، وذلك بمقر المركز الحضاري بمركز بلّحمر شمال مدينة أبها.

واستعرض سمو رئيس هيئة التطوير، خطة أولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الـ 5 سنوات القادمة ابتداءً من هذا العام و البالغ عددها 200 مشروع، ينفذ منها حالياً 67 مشروعًا، فيما بلغ عدد المشروعات المستقبلية قرابة 133 مشروعًا شملت 15 مركزًا شبابيًا و إعادة تأهيل 23 قرية تراثية و 12 سوقًا شعبيًا في مختلف محافظات عسير، بالإضافة إلى مشروعات تحسين وإعادة تأهيل عدد من الطرق و مداخل المدن بالمحافظات و إنشاء حدائق عامة و ملاعب، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز في مراحل التنفيذ 50٪ لعدد 42 مشروعًا منها.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن منطقة عسير حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرتها التنموية بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة-أيدها الله- بما يتوافق مع الرؤية الطموحة، منوهًا إلى أن المنطقة نجحت في التنسيق الأفقي الفعال بين كافة الجهات الحكومية و الأهلية والمجتمع المحلي، الذي ساهم بدوره في تحقيق أهداف عديدة في المسيرة التنموية الشاملة.

حضر الورشة ممثلي مشروعات أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة التي بلغ عددها33 بلدية ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس المنطقة، ونخبة من المجتمع المحلي بمركز بلّحمر يتضمن عدد من الأهالي ومنسوبي التعليم و عدد من الشباب والفتيات.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابن علي
اشوف كمية صياح هنا .. شو السالفه .. اقول شوفوا ريسكم اللي جلدكم جلد في التويتر وتخلونه ريس عليكم ... صج ما تستحون
د محمد ماجد بخش
أخرجت لسانها تحسبا لكثير من الانتقادات المتوقعة
شمس الحقيقة
صبة البريق حركة زماان هههههههههه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله العظيم
شمس الحقيقة
بالتوفيق ورعاية الله جلا وعلا

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