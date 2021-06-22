بالفيديو.. أمير الباحة: هبوط نادي العين كبوة جواد

نواف السالم (صدى):
تحدث أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عن المستويات التي قدمها نادي العين خلال تواجده بدوري المحترفين.
وقال "أمير الباحة": "الفريق جيد وقدم متسويات مبهرة ولكن الخبرة خذلته والموسمين التصقوا ببعض وما كان في وقت للتحضير وفريق العين يختلف عن باقي الأندية ويحتاج إلى تحضير أكثر لأن أغلب الفريق جديد".
وتابع: "هذا أثر علينا في البداية وخسرنا مباريات والهبوط كان كبوة جواد وتسعة أشهر قادمة ستعيد النادي لدوري المحترفين ونعمل مع وزارة الرياضة أيضًا لتطوير هذا المجال في المنطقة"، وذلك فقًا لبرنامج "الراصد".
فيما أوضح سليمان الغامدي، نائب رئيس نادي العين، أن تجربة نادي العين تجربة نادرة فخلال 3 مواسم صعد النادي من الدرجة التانية للدرجة الأولى ثم الوصول لدوري المحترفين.
وتابع: "بدعم رجال الأعمال ومحبي النادي وصل والتجربة كانت صعبة وأهم العقبات عدم وجود منشأة وأماكن مهيأة للتمارين وحاولنا نتغلب على الصعوبات وجلبنا لاعيبة من المحترفين".
واختتم حديثه: "الفترة بين الموسمين فترة قصيرة جدًا ومنطقة الباحة منطقة هامة محتاجة أن يكون فيها أحد الأندية لدوري المحرفين ونأمل من الجميع ان ينظروا لهذا النادي بعين الاعتبار وأن يبقا سنة أخرى في دوري المحترفين".