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ريال مدريد يقترب من ضم هالاند لدعم صفوفه 

منذ 26 دقيقة
1364
ريال مدريد يقترب من ضم هالاند لدعم صفوفه 

وكالات (صدى):
توصل نادي ريال مدريد، لاتفاق مع النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب بروسيا دورتموند، لضمه في الميركاتو الجاري.

ويرغب ريال مدريد في ضم أحد الثنائي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أو هالاند من بروسيا دورتموند، حيث  تم الاتفاق مع النجم النرويجي الشاب على كل التفاصيل، بحسب صحيفة "ديبورتيفو كواترو".

وتقدم ريال بعرض وصلت قيمته 110 ملايين يورو، لكنه أقل بكثير من المبلغ المطلوب من دورتموند الذي يصل إلى 175 مليونا.

ويخشى دورتموند الرفض وانتظار بيع اللاعب الصيف المقبل، حيث يحق له الانتقال لأي فريق مقابل 75 مليون يورو، وفقا لأحد البنود في عقده.

باريس سان جيرمان
بروسيا دورتموند
نادي ريال مدريد
الميركاتو
إرلينغ هالاند

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أحدث التعليقات

ابن علي
اشوف كمية صياح هنا .. شو السالفه .. اقول شوفوا ريسكم اللي جلدكم جلد في التويتر وتخلونه ريس عليكم ... صج ما تستحون
د محمد ماجد بخش
أخرجت لسانها تحسبا لكثير من الانتقادات المتوقعة
شمس الحقيقة
صبة البريق حركة زماان هههههههههه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله العظيم
شمس الحقيقة
بالتوفيق ورعاية الله جلا وعلا

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