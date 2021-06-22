ريال مدريد يقترب من ضم هالاند لدعم صفوفه 

وكالات (صدى):
توصل نادي ريال مدريد، لاتفاق مع النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب بروسيا دورتموند، لضمه في الميركاتو الجاري.
ويرغب ريال مدريد في ضم أحد الثنائي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أو هالاند من بروسيا دورتموند، حيث تم الاتفاق مع النجم النرويجي الشاب على كل التفاصيل، بحسب صحيفة "ديبورتيفو كواترو".
وتقدم ريال بعرض وصلت قيمته 110 ملايين يورو، لكنه أقل بكثير من المبلغ المطلوب من دورتموند الذي يصل إلى 175 مليونا.
ويخشى دورتموند الرفض وانتظار بيع اللاعب الصيف المقبل، حيث يحق له الانتقال لأي فريق مقابل 75 مليون يورو، وفقا لأحد البنود في عقده.