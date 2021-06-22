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مدير بيئة عسير يستعرض دور الجمعية التعاونية الزراعية بمحايل عسير

منذ 10 ساعات
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مدير بيئة عسير يستعرض دور الجمعية التعاونية الزراعية بمحايل عسير

أبها (صدى):
التقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الويمني في مكتبه اليوم الاستاذ عمر محمد عسيري رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية بمحايل عسير وعدد من أعضاء الجمعية. وتم خلال اللقاء استعراض دور الجمعية في خدمة مزارعي محايل ومساهمتها في تحسين البيئة الزراعية من خلال دعم النشاط الزراعي بكافة مجالاته وانواعه, كما تم استعراض المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل الجمعية وتم مناقشة السبل التي تمكنها من تأدية دورها تحت اشراف ومتابعة مباشرة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير.

ونوه الويمني بالدور المهم التي تقوم به الجمعيات التعاونية فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيـث تعتبـر أحـد الركائز الأساسية لعملية التنمية الزراعية ، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الزراعية كافّة، وتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة، إضافة إلى توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، والمشاركة في نمو الناتج المحلي. مضيفا ان وزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم الدعم الفني والنظامي للجمعيات المتعلّقة بالأنشطة الزراعية، وقد تم توقيع اتفاقات شراكة مع مجالس الجمعيات التعاونية لتقديم الخدمات الاستشارية لها.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابن علي
اشوف كمية صياح هنا .. شو السالفه .. اقول شوفوا ريسكم اللي جلدكم جلد في التويتر وتخلونه ريس عليكم ... صج ما تستحون
د محمد ماجد بخش
أخرجت لسانها تحسبا لكثير من الانتقادات المتوقعة
شمس الحقيقة
صبة البريق حركة زماان هههههههههه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله العظيم
شمس الحقيقة
بالتوفيق ورعاية الله جلا وعلا

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