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باكستاني في موقف لا يحسد عليه
منذ ساعة
814
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابن علي
اشوف كمية صياح هنا .. شو السالفه .. اقول شوفوا ريسكم اللي جلدكم جلد في التويتر وتخلونه ريس عليكم ... صج ما تستحون
د محمد ماجد بخش
أخرجت لسانها تحسبا لكثير من الانتقادات المتوقعة
شمس الحقيقة
صبة البريق حركة زماان هههههههههه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله العظيم
شمس الحقيقة
بالتوفيق ورعاية الله جلا وعلا
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