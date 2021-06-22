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وفاة طباخ وقع في قدر حساء ساخن

منذ 50 دقيقة
732
وفاة طباخ وقع في قدر حساء ساخن

بغداد (صدى):
شهدت محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، يوم الثلاثاء الماضي، حادث مروع راح ضحيته طباخ يبلغ من العمر 25 عاما، ومتزوج ولديه 3 أطفال.

ووقع الحادث في قاعة هيزل للأفراح والمناسبات، حيث انزلقت قدم الطباخ وسقط في قدر حساء ساخن أثناء إعداده لوجبة عشاء لحفلة عرس في القاعة التي يعمل بها.

وتسبب سقوطه في القدر إلى إصابته بحروق وجروح طالت 70% من جسده، وتم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج.

ولم يتمكن الطباخ من النجاة بحياته، إذ توفي يوم أمس، متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها جراء سقوطه في القدر الساخن.

محافظة
العراق
حفل عرس
إقليم كردستان
دهوك

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أحدث التعليقات

ابن علي
اشوف كمية صياح هنا .. شو السالفه .. اقول شوفوا ريسكم اللي جلدكم جلد في التويتر وتخلونه ريس عليكم ... صج ما تستحون
د محمد ماجد بخش
أخرجت لسانها تحسبا لكثير من الانتقادات المتوقعة
شمس الحقيقة
صبة البريق حركة زماان هههههههههه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله العظيم
شمس الحقيقة
بالتوفيق ورعاية الله جلا وعلا

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