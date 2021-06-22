وفاة طباخ وقع في قدر حساء ساخن

بغداد (صدى):
شهدت محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، يوم الثلاثاء الماضي، حادث مروع راح ضحيته طباخ يبلغ من العمر 25 عاما، ومتزوج ولديه 3 أطفال.
ووقع الحادث في قاعة هيزل للأفراح والمناسبات، حيث انزلقت قدم الطباخ وسقط في قدر حساء ساخن أثناء إعداده لوجبة عشاء لحفلة عرس في القاعة التي يعمل بها.
وتسبب سقوطه في القدر إلى إصابته بحروق وجروح طالت 70% من جسده، وتم نقله إلى أحد مستشفيات مدينة دهوك لتلقي العلاج.
ولم يتمكن الطباخ من النجاة بحياته، إذ توفي يوم أمس، متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها جراء سقوطه في القدر الساخن.