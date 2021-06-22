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جبل طويق همة وطموح يعانق السماء

منذ 10 ساعات
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جبل طويق همة وطموح يعانق السماء

حسين العلي (صدى):
اطلقت جمعية الأيدي الحرفية الأهلية بمنطقة مكة المكرمة وبدعم من بنك التنمية الاجتماعية ، الراعي الوحيد والحصري ، مبادرة جيل طويق تحت شعار  (همة ؛؛ وطموح يعانق السماء ) لتدريب وتأهيل 760 سيدة في 17 محافظة بمنطقة مكة المكرمة بواقع 3120 ساعة تدريبية في المهن والصناعات اليدوية.

تهدف المبادرة للنهوض بفتيات الوطن عبر برامج تطويرية ومهارية تسهم بعون الله تعالى في اعدادهم مهاريًا وحرفيًا وفكرياً وعملياً لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي في ظل ماتعيشه البلاد من نهضة تنموية شاملة بعد اطلاق رؤيتها 2030 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمؤازرة ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان ..

كما تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات المشاركات في مجال الصناعات الحرفية ودعم رائدات الأعمال والأسر المنتجة.

اشتملت المبادرة على العديد من البرامج التدريبية في المجال الحرفي من خلال عدد من حلقات العمل والدورات النظرية والعملية التي يقدمها مدربات خبيرات من بنات الوطن .

كذلك تغطي خطّة المبادرة عددًا من المحاور الهامة، كسبل تحويل المهارات الحرفية إلى منتجات - الإبداع والتطوير في إنتاج المواد - العمل الحر - الطريق إلى السوق - دراسات الجدوى الاقتصادية وتسعير المنتجات بالإضافة إلى التصوير الاحترافي بالجوال .

ويأتي ذلك في إطار سعي الجمعية لتأهيل وتطوير مهارات الحرفيات ودعمهم بمشاريع صغيرة لرفع مستوى المنتجات المحلية المصنوعة بأيدي سعودية .

مكة المكرمة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابن علي
اشوف كمية صياح هنا .. شو السالفه .. اقول شوفوا ريسكم اللي جلدكم جلد في التويتر وتخلونه ريس عليكم ... صج ما تستحون
د محمد ماجد بخش
أخرجت لسانها تحسبا لكثير من الانتقادات المتوقعة
شمس الحقيقة
صبة البريق حركة زماان هههههههههه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله العظيم
شمس الحقيقة
بالتوفيق ورعاية الله جلا وعلا

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