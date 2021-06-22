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مواطن يصمم منزلا ريفيا على شكل " باخرة " وسط جبال فيفاء لجذب السياح " فيديو "

منذ 40 دقيقة
2126
مواطن يصمم منزلا ريفيا على شكل " باخرة " وسط جبال فيفاء لجذب السياح " فيديو "

الرياض (صدى):
صمم ناجي العبدلي مستثمر في قطاع السياحة، منزل ريفي على شكل "باخرة" وسط جبال فيفاء يجذب الزائرين والسياح.

وقال ناجي العبدلي خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن القطاع السياحي يعتبر قطاعا حيويا مهما، وبدأ يواكب دخل النفط في المملكة.

وأشار إلى أن القطاعات الجبلية تحتاج إلى لمسة من الهيئة العامة للسياحة، موضحا أن منزل الباخرة الريفي يعد أحد المشاريع السياحية الواعدة في محافظة فيفاء التي يجد فيها السائح فرصة للاستمتاع بحياة الأرياف.

ولفت إلى أن السياحة الريفية تنقل الشخص من السياحة التقليدية إلى بيئة ريفية نظيفة يعيشها السائح وأجواء المحافظة بمزارعها.

وتابع أن المراحل القادمة ستحتوي على أجنحة فندقية من الدرجة الأولى في نفس المنتجع الريفي تحتوي على جسور معلقة وزجاجية بمسافة 12 متر، بالإضافة إلى أكواخ على بحيرات صناعية وشلالات.

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منزل ريفي

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أحدث التعليقات

ابن علي
اشوف كمية صياح هنا .. شو السالفه .. اقول شوفوا ريسكم اللي جلدكم جلد في التويتر وتخلونه ريس عليكم ... صج ما تستحون
د محمد ماجد بخش
أخرجت لسانها تحسبا لكثير من الانتقادات المتوقعة
شمس الحقيقة
صبة البريق حركة زماان هههههههههه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله العظيم
شمس الحقيقة
بالتوفيق ورعاية الله جلا وعلا

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