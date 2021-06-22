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" تقني مكة " يفتح آفاق التعاون لدعم المسؤولية الاجتماعية والتوظيف ورعاية السجناء بالمنطقة

منذ 10 ساعات
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" تقني مكة " يفتح آفاق التعاون لدعم المسؤولية الاجتماعية والتوظيف ورعاية السجناء بالمنطقة

حسين العلي (صدى):
ثمّن فيصل بن عقيل كدسه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة رعاية مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني و فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و غرفة الطائف و اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم "تراحم جدة" ، مشيراً إلى أن رعاية سموه لهذه الاتفاقيات فتحت أبواب التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة لخدمة الوطن وأبنائه ، مشيداً بتوجيهات معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد ودعمه العمل على تحقيق الدور المنوط بالمؤسسة في توثيق العلاقة والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ودعم برامج التدريب والعمل التطوعي المتخصص وإبراز جهود المؤسسة وقطاعاتها ومواكبة التطورات المتسارعة .

وأشار "كدسة" إلى حرص التدريب التقني مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة تفعيل ودعم المسؤولية الاجتماعية وزيادة المساهمة في برامجها ونشاطاتها وتعظيم أثرها في المجالات التنموية بمنطقة مكة المكرمة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والعمل على تحسين النظرة العامة لأثر القطاع الحكومي في دعم المسؤولية الاجتماعية وتعزيز دور التنمية المستدامة وزيادة الوعي بقيمة المسؤولية نحو المشاريع التنموية المجتمعية بالمنطقة.

كما أكد "كدسة" أهمية فتح آفاق التعاون في خلق الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية التي يتم تأهيلها في منشآت التدريب التقني بالمنطقة مع غرفة الطائف لدعم وزيادة مساهمة قطاع الاعمال في إتاحة توظيف تلك الكوادر المؤهلة وتعريف القطاع الخاص بإمكانات ومخرجات التدريب التقني والمهني في محافظة الطائف لتوفير الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

وأشار مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة إلى أهمية العمل المشترك مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم "تراحم جدة" لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود والمشاركة في الاعمال التطوعية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم ، ونوّه في ذات السياق بأن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لرسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو هذه الفئة وترجمة عضوية المؤسسة في (تراحم) الأمر الذي يرفع من شأن تفعيل التدريب في معاهد الإصلاحيات وتطوير البرامج القائمة، واستمرارية تطوير البرامج التدريبية المقدمة لنزلاء الإصلاحيات وتحسين آلياتها ومخرجاتها.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابن علي
اشوف كمية صياح هنا .. شو السالفه .. اقول شوفوا ريسكم اللي جلدكم جلد في التويتر وتخلونه ريس عليكم ... صج ما تستحون
د محمد ماجد بخش
أخرجت لسانها تحسبا لكثير من الانتقادات المتوقعة
شمس الحقيقة
صبة البريق حركة زماان هههههههههه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله العظيم
شمس الحقيقة
بالتوفيق ورعاية الله جلا وعلا

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