نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأمير فهد بن سلطان: أنتم عندي أهم من أي شيء آخر ولكم مكانة خاصة في قلبي

منذ 10 ساعات
3172
الأمير فهد بن سلطان: أنتم عندي أهم من أي شيء آخر ولكم مكانة خاصة في قلبي

عطاالله العمراني (صدى):
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة بعد تحقيقه لبطولة أول بطولة نسائية في المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات، والتي أقيمت مؤخراً بمدينة الطائف.

وقال سموه خلال إستقباله اليوم بديوان الإمارة ، رئيس مجلس إدارة النادي أحمد بن عطية الحارثي وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة ولاعبات النادي وأولياء أمورهن : إن هذا الفوز العظيم الذي حققتموه لبلادكم ومنطقتكم ولأنفسكم يجب أن يكون أثباتاً لكُن قبل كل شيء ، بأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل سبب الإعاقة عائقا لأي شيء ، بل يعطي على قدر أسباب الإعاقة أسبابا لتجاوزها ، وهذا ما أثبتوه أنتم فعلياً ، مؤكداً سموه أن الإعاقة الحقيقة هي إعاقة الفكر وليس الجسد ، أما المعاق أو المصاب بأي مرض آخر ، فقد أثبت بأن الله سبحانه وتعالى ما أخذ من الإنسان شيء إلا وأعطى شيء آخر ، وهي سنة الحياة ، وأردف سموه قائلاً : إن المعاقين جزء هام جداً من المجتمع ، وأنتم عندي لكم أهمية خاصة عن أي شيء ، ولكم في قلبي مكانة خاصة ، ولقد جعلتموني فخوراً بكم ، وجعلتموني أبذل كل مابوسعي لأدعمكم وأدعم حياتكم - بفضل الله - وكل ماتريدون يحقق لكم ، وبلدكم هذه بلد الإسلام قبل كل شيء وبلد الشهامة ، منوها سموه بالدعم اللامحدود الذي تلقاه هذه الفئة الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، موصياً سموه في ختام حديثه الجهات المعنية بالمنطقة بدعم ذوي الإعاقة ومضاعفة الجهود لخدمتهم ، وإشعارهم مثل ماهم دائما أنهم أفضل من الآخرين ، وموافاته بالإقتراحات والإجراءات التي تهمهم أولا بأول ، سائلا الله لهم دوام التوفيق والنجاح .

إلى ذلك عبّر رئيس وأعضاء النادي عن شكرهم لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه للنادي ورعايته لهذه الشريحة الغالية من أبناء المنطقة ، مشيراً إلى أن توجيهات سموه تعد حافزًا لهم على مضاعفة الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية للمنطقة.

وفي ختام اللقاء قدم سمو أمير المنطقة مكافآت مادية مجزية للاعبات النادي وأولياء أمورهن ، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة ، متمنياً سموه لهن مواصلة النجاح ونيل المراكز المتقدمة في المسابقات المقبلة .

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابن علي
اشوف كمية صياح هنا .. شو السالفه .. اقول شوفوا ريسكم اللي جلدكم جلد في التويتر وتخلونه ريس عليكم ... صج ما تستحون
د محمد ماجد بخش
أخرجت لسانها تحسبا لكثير من الانتقادات المتوقعة
شمس الحقيقة
صبة البريق حركة زماان هههههههههه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله العظيم
شمس الحقيقة
بالتوفيق ورعاية الله جلا وعلا

أخر الأخبار

بالفيديو.. مواطن يشكو تعطل تكييفات مستشفى بجازان: طلبوا مني مروحة لحل المشكلة
بالفيديو.. مواطن يشكو تعطل تكييفات مستشفى بجازان: طلبوا مني مروحة لحل المشكلة
منذ دقيقة 1029
البنت راعية واجب واكرام للضيف
البنت راعية واجب واكرام للضيف
منذ 15 دقيقة 350
مضاربة قاسية بين عائلتين
مضاربة قاسية بين عائلتين
منذ 16 دقيقة 262
شاب يُمازح شرطية
شاب يُمازح شرطية
منذ 17 دقيقة 244
مواطنة تخلع زوجها لرفضه سفرها للبحرين
مواطنة تخلع زوجها لرفضه سفرها للبحرين
منذ 21 دقيقة 1792
بالفيديو.. متحدث الصحة: مأمونية اللقاح خط أحمر ونستبشر بلقاحات جديدة
بالفيديو.. متحدث الصحة: مأمونية اللقاح خط أحمر ونستبشر بلقاحات جديدة
منذ 26 دقيقة 1552
ريال مدريد يقترب من ضم هالاند لدعم صفوفه 
ريال مدريد يقترب من ضم هالاند لدعم صفوفه 
منذ 35 دقيقة 1404
بالفيديو.. أمير الباحة: هبوط نادي العين كبوة جواد
بالفيديو.. أمير الباحة: هبوط نادي العين كبوة جواد
منذ 43 دقيقة 1478
مواطن يصمم منزلا ريفيا على شكل " باخرة " وسط جبال فيفاء لجذب السياح " فيديو "
مواطن يصمم منزلا ريفيا على شكل " باخرة " وسط جبال فيفاء لجذب السياح " فيديو "
منذ 49 دقيقة 2254
وفاة طباخ وقع في قدر حساء ساخن
وفاة طباخ وقع في قدر حساء ساخن
منذ 50 دقيقة 728