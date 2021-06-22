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كوبا: لقاح عبدالله فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 92%

منذ ساعة
2079
كوبا: لقاح عبدالله فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 92%

هافانا (صدى):
كشفت السلطات الكوبية عن تفاصيل لقاحها المٌسمى بـ "عبدالله" والمكون من 3 جرعات حيث أثبت فعاليته ضد فيروس كورونا بنسبة 92.28٪ ، وذلك في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

وجاء ذلك بعد إعلان شركات التكنولوجيا البيولوجية الكوبية BioCubaFarma في 20 يونيو الحالي أن لقاح "سوبيرانا 02" الذي صممه معهد "فينلي" أظهر فعالية ضد كورونا بنسبة 62%.

ويعطي اللقاح بجرعتين فعالية تتجاوز 50٪ من المستوى الذي حددته منظمة الصحة العالمية للقاحات المرشحة الفعالة ضد مرض كوفيد-19.

وعن اسم اللقاح، فقد اشتق من اسم "مسرحية عبدالله" والتي ألفها شاعر كوبا الشهير خوسيه مارتي الراحل سنة 1895 عن 42 عامًا والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده.

كوبا
الصحة العالمية
فيروس كورونا
لقاح عبدالله
مسرحية عبدالله

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أحدث التعليقات

ابن علي
اشوف كمية صياح هنا .. شو السالفه .. اقول شوفوا ريسكم اللي جلدكم جلد في التويتر وتخلونه ريس عليكم ... صج ما تستحون
د محمد ماجد بخش
أخرجت لسانها تحسبا لكثير من الانتقادات المتوقعة
شمس الحقيقة
صبة البريق حركة زماان هههههههههه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله العظيم
شمس الحقيقة
بالتوفيق ورعاية الله جلا وعلا

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