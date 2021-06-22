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طالب يحاول الانتقام من معلمة اثناء التخرج
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الله يرحمه ويسكنه الجنّه...ويصبّـر أهـله .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
خلها تصدّي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الذباب يتبع الرائحة اللتي يحبها .. وفهمك كفايه ايها القارئ الكريم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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