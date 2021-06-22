" الصحة العالمية " تبدي قلقها من تخفيف قيود كورونا في مباريات بطولة اليورو

وكالات (صدى):
أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من تخفيف قيود كورونا خلال مباريات بطولة كأس أوروبا " يورو 2020 " التي ستقام في ملعب ويمبلي في لندن.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أكد أن مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020" ستقام في ملعب ويمبلي في لندن.
ولفت الاتحاد اليوم، الثلاثاء، إلى عدم وجود نية لنقل هذه المباريات من ملعب ويمبلي لملعب آخر، مشيرًا إلى وجود خطة طوارئ في حالة إجبار المشجعين من خارج بريطانيا على الخضوع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام وفقا لبروتوكول فيروس كورونا هناك.
يذكر أن مباريات الدور قبل النهائي للبطولة ستقام يومي 6 و7 من يوليو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 11 من الشهر ذاته.