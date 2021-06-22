الإعدام لـ رجل حرض على اغتصاب زوجته لتلويث شرفها

القاهرة (صدى):
قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر بإعدم رجل متهم بالتحريض على قتل زوجته ومحاولة تلفيق قضية شرف لها لتطليقها وذلك بمساعدة المتهم الثاني الذي قتل "الزوجة".
وبدأت القصة بلجوء "الزوج" لـ "عامل" لديه بمحل الملابس الذي يمتلكه ليحرضه على الشروع في مواقعة الزوجة المجني عليها كرهًا من أجل اختلاق واقعة تلوث شرفها من أجل تطليقها.
وقام "العامل" بشراء زي نسائي للمنتقبات للدخول إلى مسكن الزوجة خلسة دون أن يلاحظه أحد وساعده بأنه أمده بمفتاحه مسكنه وصعوده إلى مسكن الزوجة.
وانقض "العامل" على الزوجة وكمم فمها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة لتفارق الحياة دفاعًا عن شرفها.