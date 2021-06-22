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رجل يضرب زوجته بعد خروجها من المنزل دون طلب الاذن منه
منذ ساعة
810
1
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التعليقات
ابوبدر
عدد التعليقات : 3760
منذ 11 دقيقة
لا زوجته ولا هم يحزنون هذولا بنات ازعجوه مابين اغاني وشيشة وصار بينهم وبينه ملاسنة ونزل من بيته وضربهم بالحزام .. اتحققوا من اخباركم ياصدى
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