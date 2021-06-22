نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

" ساما " يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية

منذ 23 دقيقة
1471
" ساما " يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية

الرياض (صدى):
يعلن البنك المركزي السعودي عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 يوليو 2007م إلى ۳۰ سبتمبر 2001م؛ وذلك دعما للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، خاصة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح البنك المركزي في هذا الصدد أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات يتم وفقا لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس کورونا.

كما يشمل الدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية ضيوف الرحمن، في ضوء ضوابط برنامج تأجيل الدفعات.

الجدير بالذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس ۲۰۲۰م حتی تاريخه تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 17 مليار ريال كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5.282 عقدًا بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 10 مليارات ريال.

وتأتي هذه البرامج دعما للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في القطاع المالي، حيث تساهم هذه البرامج في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ساما
فيروس كورونا
برنامج التمويل
الإجراءات الاحترازية
البنك المركزي السعودي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دو دجاج فرنسي دجاج دو في الشواية تتوقعون أطعم أم الدجاج البرازيلي متى نتوقف عن استيراد الدواجن تكلفة ما لها داعي .. دجاج من...
د محمد ماجد بخش
تعازينا القلبية للأب المكلوم والدعاء بالرحمة والرضوان لأفراد العائلة الفقيدة
ابو رياض الحربي
من جرف الى دحديرة
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمهم ويغفرلهم ويغفر ذويهم .

أخر الأخبار

بالفيديو.. ولادة ماعز برأس قرد تثير الفزع بين الأهالي
بالفيديو.. ولادة ماعز برأس قرد تثير الفزع بين الأهالي
منذ 16 دقيقة 316
بالفيديو .. مواطنون: بعض المشاهير يشوهون سمعة السائح السعودي في الخارج
بالفيديو .. مواطنون: بعض المشاهير يشوهون سمعة السائح السعودي في الخارج
منذ 19 دقيقة 1514
" ساما " يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية
" ساما " يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية
منذ 23 دقيقة 1471
اتحاد الكرة يكشف عن آلية عمل الأجهزة الفنية للموسم الرياضي المقبل
اتحاد الكرة يكشف عن آلية عمل الأجهزة الفنية للموسم الرياضي المقبل
منذ 26 دقيقة 1399
حادث مروع في بيروت ينهي حياة عائلة لبنانية مؤلفة من الأم وبناتها الأربعة "فيديو"
حادث مروع في بيروت ينهي حياة عائلة لبنانية مؤلفة من الأم وبناتها الأربعة "فيديو"
منذ 30 دقيقة 1621
القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف عسكرية لرتبة جندي
القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف عسكرية لرتبة جندي
منذ 42 دقيقة 1506
بالفيديو.. وزير التجارة: زيارة المنطقة الشرقية تعزز التواصل مع القطاع الخاص
بالفيديو.. وزير التجارة: زيارة المنطقة الشرقية تعزز التواصل مع القطاع الخاص
منذ 51 دقيقة 1505
سائق يتعمد دهس امرأة بعد خلاف بينهم
سائق يتعمد دهس امرأة بعد خلاف بينهم
منذ ساعة 632
فتاة تنجو من كلاب ضالة
فتاة تنجو من كلاب ضالة
منذ ساعة 491
مسنة تعكس السير وتتسبب بحادث
مسنة تعكس السير وتتسبب بحادث
منذ ساعة 445