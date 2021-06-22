نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف عسكرية لرتبة جندي

منذ 41 دقيقة
1506
القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف عسكرية لرتبة جندي

الرياض (صدى):
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية "جندي".

ودعت جميع المقبولين إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة، والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة التالي من هنا

وأكدت أنه يمنع دخول أدوية طبية، وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عن التحضير، كما يمنع احضار الملابس المدنية مثل الثوب، والشماع، والأدوات الحادة، والنظارات الشمسية، وخلافه.

كما حددت المستندات المطلوبة منها أصل الهوية الوطنية مع عدد 4 صور منها، صور ملونة مقاس 4*3 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها عدد 4 صور.

كما دعت لإحضار أيبان لحساب بنكي مصدق، وأن يكون مفعل ومحدث، مع أصل بطاقة الصراف الآلي، بالإضافة إلى عدد 2 ملف بلاستيكي شفاق، موضحة نتائج القبول على الرابط التالي من هنا .

وزارة الداخلية
وزارة الصحة
الصحة
جندي
القوات الخاصة لأمن الطرق

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دو دجاج فرنسي دجاج دو في الشواية تتوقعون أطعم أم الدجاج البرازيلي متى نتوقف عن استيراد الدواجن تكلفة ما لها داعي .. دجاج من...
د محمد ماجد بخش
تعازينا القلبية للأب المكلوم والدعاء بالرحمة والرضوان لأفراد العائلة الفقيدة
ابو رياض الحربي
من جرف الى دحديرة
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمهم ويغفرلهم ويغفر ذويهم .

أخر الأخبار

بالفيديو.. ولادة ماعز برأس قرد تثير الفزع بين الأهالي
بالفيديو.. ولادة ماعز برأس قرد تثير الفزع بين الأهالي
منذ 16 دقيقة 316
بالفيديو .. مواطنون: بعض المشاهير يشوهون سمعة السائح السعودي في الخارج
بالفيديو .. مواطنون: بعض المشاهير يشوهون سمعة السائح السعودي في الخارج
منذ 19 دقيقة 1509
" ساما " يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية
" ساما " يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية
منذ 23 دقيقة 1466
اتحاد الكرة يكشف عن آلية عمل الأجهزة الفنية للموسم الرياضي المقبل
اتحاد الكرة يكشف عن آلية عمل الأجهزة الفنية للموسم الرياضي المقبل
منذ 25 دقيقة 1394
حادث مروع في بيروت ينهي حياة عائلة لبنانية مؤلفة من الأم وبناتها الأربعة "فيديو"
حادث مروع في بيروت ينهي حياة عائلة لبنانية مؤلفة من الأم وبناتها الأربعة "فيديو"
منذ 29 دقيقة 1614
القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف عسكرية لرتبة جندي
القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف عسكرية لرتبة جندي
منذ 41 دقيقة 1506
بالفيديو.. وزير التجارة: زيارة المنطقة الشرقية تعزز التواصل مع القطاع الخاص
بالفيديو.. وزير التجارة: زيارة المنطقة الشرقية تعزز التواصل مع القطاع الخاص
منذ 51 دقيقة 1501
سائق يتعمد دهس امرأة بعد خلاف بينهم
سائق يتعمد دهس امرأة بعد خلاف بينهم
منذ ساعة 632
فتاة تنجو من كلاب ضالة
فتاة تنجو من كلاب ضالة
منذ ساعة 491
مسنة تعكس السير وتتسبب بحادث
مسنة تعكس السير وتتسبب بحادث
منذ ساعة 445