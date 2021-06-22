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سائق يتعمد دهس امرأة بعد خلاف بينهم

منذ ساعة
668
1

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13687
منذ 15 دقيقة
كسر في الحوض والفخذة

سلامات

تقومي بالسلامة

والمجرم بيحطوا له كلبشات

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تعازينا القلبية للأب المكلوم والدعاء بالرحمة والرضوان لأفراد العائلة الفقيدة
ابو رياض الحربي
من جرف الى دحديرة
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمهم ويغفرلهم ويغفر ذويهم .

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