نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. وزير التجارة: زيارة المنطقة الشرقية تعزز التواصل مع القطاع الخاص

منذ 51 دقيقة
1501
بالفيديو.. وزير التجارة: زيارة المنطقة الشرقية تعزز التواصل مع القطاع الخاص

الرياض (صدى):
أوضح وزير التجارة والاستثمتار الدكتور ماجد القصبي أن زيارة المنطقة الشرقية تأتي لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص وخاصة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال "القصبي" إن القطاع الخاص شريك محوري وتنموي في رؤية 2030 والمنطقة الشرقية هى أكبر منطقة المملكة وهى القلعة الصناعية الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "جئنا لحصر المزايا والفرص ولتعريف رجال الأعمال على التحديات والاستماع للمشاكل والحلول وتم استعراض الإجابة على الكثير من الأسئلة منهم"، بحسب ما جاء بـ "الإخبارية".

وتابع حديثه عن المبادرات: "هناك فرص واعدة بمناطق المملكة ولابد أن نكون مبادرين والغرف الصناعية لها دوري محوري ويجب أن نوجه المنشآت لدعم الاستثمار في هذه القطاعات".

واستكمل: "ندعو كل من له تحدي أو مشكلة أن يقدمها للمركز الوطني للتنافسية من أجل معالجتها ولسماع آرائهم ونرغب أن يكون هناك تخصصية لحصر التحديات بكل منطقة ونحن نحدد وسائل الدعم الخاص بها".

المنطقة الشرقية
وزير التجارة
رؤية المملكة 2030
ماجد القصبي
المنشآت الصغيرة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دو دجاج فرنسي دجاج دو في الشواية تتوقعون أطعم أم الدجاج البرازيلي متى نتوقف عن استيراد الدواجن تكلفة ما لها داعي .. دجاج من...
د محمد ماجد بخش
تعازينا القلبية للأب المكلوم والدعاء بالرحمة والرضوان لأفراد العائلة الفقيدة
ابو رياض الحربي
من جرف الى دحديرة
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمهم ويغفرلهم ويغفر ذويهم .

أخر الأخبار

بالفيديو.. ولادة ماعز برأس قرد تثير الفزع بين الأهالي
بالفيديو.. ولادة ماعز برأس قرد تثير الفزع بين الأهالي
منذ 15 دقيقة 315
بالفيديو .. مواطنون: بعض المشاهير يشوهون سمعة السائح السعودي في الخارج
بالفيديو .. مواطنون: بعض المشاهير يشوهون سمعة السائح السعودي في الخارج
منذ 19 دقيقة 1503
" ساما " يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية
" ساما " يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية
منذ 22 دقيقة 1461
اتحاد الكرة يكشف عن آلية عمل الأجهزة الفنية للموسم الرياضي المقبل
اتحاد الكرة يكشف عن آلية عمل الأجهزة الفنية للموسم الرياضي المقبل
منذ 25 دقيقة 1389
حادث مروع في بيروت ينهي حياة عائلة لبنانية مؤلفة من الأم وبناتها الأربعة "فيديو"
حادث مروع في بيروت ينهي حياة عائلة لبنانية مؤلفة من الأم وبناتها الأربعة "فيديو"
منذ 29 دقيقة 1606
القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف عسكرية لرتبة جندي
القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف عسكرية لرتبة جندي
منذ 41 دقيقة 1501
بالفيديو.. وزير التجارة: زيارة المنطقة الشرقية تعزز التواصل مع القطاع الخاص
بالفيديو.. وزير التجارة: زيارة المنطقة الشرقية تعزز التواصل مع القطاع الخاص
منذ 51 دقيقة 1501
سائق يتعمد دهس امرأة بعد خلاف بينهم
سائق يتعمد دهس امرأة بعد خلاف بينهم
منذ ساعة 629
فتاة تنجو من كلاب ضالة
فتاة تنجو من كلاب ضالة
منذ ساعة 489
مسنة تعكس السير وتتسبب بحادث
مسنة تعكس السير وتتسبب بحادث
منذ ساعة 445