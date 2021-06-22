نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

السلوم: البنوك الرقمية ستقدم الخدمات للمستفيد بطريقة إلكترونية "فيديو"

منذ ساعة
1703
1
السلوم: البنوك الرقمية ستقدم الخدمات للمستفيد بطريقة إلكترونية "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي في شركة شور العالمية للتقنية باسم السلوم، عن مميزات البنوك الرقمية وما تقدمه للمستفيد من خدمات، قائلا:"البنوك الرقمية تقدم الخدمات للمستفيد بشكل آلي وتلقائي".

وأوضح الخبير خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن المستهلكين لديهم وعي كبير في التقنية، بالإضافة إلى  قابليتهم لاستخدام  المجالات التقنية بشكل عال.

وأشار إلى أن البنوك الرقمية يقدمون خدمات ترتقي بالعملاء في ظل الخدمات من خلال التراخيص الجديدة التي حصل عليها بعض البنوك، مبينا أنها تقدم خدمة جيدة للعميل.

وتابع أن جميع خدمات المصارف سيتم تقديمها بطريقة إلكترونية، مشيرا إلى أن العملاء لا يحتاجوا أن يتواجدوا في البنوك بسبب تقديم الخدمات بشكل إلكتروني.

العملاء
التراخيص
شركة شور العالمية للتقنية
باسم السلوم
البنوك الرقمية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13687
منذ 13 دقيقة
أبشر بطيب خاطرك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دو دجاج فرنسي دجاج دو في الشواية تتوقعون أطعم أم الدجاج البرازيلي متى نتوقف عن استيراد الدواجن تكلفة ما لها داعي .. دجاج من...
د محمد ماجد بخش
تعازينا القلبية للأب المكلوم والدعاء بالرحمة والرضوان لأفراد العائلة الفقيدة
ابو رياض الحربي
من جرف الى دحديرة
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمهم ويغفرلهم ويغفر ذويهم .

أخر الأخبار

بالفيديو.. ولادة ماعز برأس قرد تثير الفزع بين الأهالي
بالفيديو.. ولادة ماعز برأس قرد تثير الفزع بين الأهالي
منذ 15 دقيقة 312
بالفيديو .. مواطنون: بعض المشاهير يشوهون سمعة السائح السعودي في الخارج
بالفيديو .. مواطنون: بعض المشاهير يشوهون سمعة السائح السعودي في الخارج
منذ 19 دقيقة 1503
" ساما " يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية
" ساما " يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية
منذ 22 دقيقة 1461
اتحاد الكرة يكشف عن آلية عمل الأجهزة الفنية للموسم الرياضي المقبل
اتحاد الكرة يكشف عن آلية عمل الأجهزة الفنية للموسم الرياضي المقبل
منذ 25 دقيقة 1389
حادث مروع في بيروت ينهي حياة عائلة لبنانية مؤلفة من الأم وبناتها الأربعة "فيديو"
حادث مروع في بيروت ينهي حياة عائلة لبنانية مؤلفة من الأم وبناتها الأربعة "فيديو"
منذ 29 دقيقة 1606
القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف عسكرية لرتبة جندي
القوات الخاصة للأمن البيئي تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف عسكرية لرتبة جندي
منذ 41 دقيقة 1501
بالفيديو.. وزير التجارة: زيارة المنطقة الشرقية تعزز التواصل مع القطاع الخاص
بالفيديو.. وزير التجارة: زيارة المنطقة الشرقية تعزز التواصل مع القطاع الخاص
منذ 51 دقيقة 1499
سائق يتعمد دهس امرأة بعد خلاف بينهم
سائق يتعمد دهس امرأة بعد خلاف بينهم
منذ ساعة 625
فتاة تنجو من كلاب ضالة
فتاة تنجو من كلاب ضالة
منذ ساعة 489
مسنة تعكس السير وتتسبب بحادث
مسنة تعكس السير وتتسبب بحادث
منذ ساعة 445