السلوم: البنوك الرقمية ستقدم الخدمات للمستفيد بطريقة إلكترونية "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي في شركة شور العالمية للتقنية باسم السلوم، عن مميزات البنوك الرقمية وما تقدمه للمستفيد من خدمات، قائلا:"البنوك الرقمية تقدم الخدمات للمستفيد بشكل آلي وتلقائي".
وأوضح الخبير خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن المستهلكين لديهم وعي كبير في التقنية، بالإضافة إلى قابليتهم لاستخدام المجالات التقنية بشكل عال.
وأشار إلى أن البنوك الرقمية يقدمون خدمات ترتقي بالعملاء في ظل الخدمات من خلال التراخيص الجديدة التي حصل عليها بعض البنوك، مبينا أنها تقدم خدمة جيدة للعميل.
وتابع أن جميع خدمات المصارف سيتم تقديمها بطريقة إلكترونية، مشيرا إلى أن العملاء لا يحتاجوا أن يتواجدوا في البنوك بسبب تقديم الخدمات بشكل إلكتروني.