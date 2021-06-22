إجراء من نادي " الاتحاد " لمنح القرني حرية الانتقال

طلال الغامدي (صدى):
منح نادي الاتحادي حارس الفريق فواز القرني الضوء الأخضر للانتقال لأحد الأندية الراغبة في كسب خدماته خلال فترة التسجيل الصيفية المقبلة.
وقال "مصدر" أن ذلك جاء ذلك في ظل رغبة اللاعب بالرحيل لتتاح له فرصة المشاركة كلاعب أساسي تحقيقاً لطموحه بالعودة لتمثيل المنتخب السعودي الأول، بحسب الشرق الأوسط
وأضاف المصدر أن المسؤولين بنادي الاتحاد سيبحثون مع مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي رغبة الحارس القرني في المشاركة أساسياً في المباريات التنافسية في الموسم المقبل إلى جانب إمكانية السماح بتحقيق رغبة اللاعب بالرحيل.