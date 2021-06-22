عمر البشير يتغيب عن المحكمة لأسباب صحية

الخرطوم (صدى):
قالت السلطات القضائية في السودان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المخلوع، عمر البشير، تغيّب عن جلسة محاكمته بتهمة الانقلاب على السلطة في يونيو 1989، بسبب التهاب اللوزتين.
وأوضح رئيس هيئة المحكمة، إنه تلقى إفادة من الإدارة الصحية والطبية بالإدارة العامة للسجون والإصلاح تفيد بأن البشير في راحة طبية لفترة 48 ساعة؛ إثر إصابته بالتهاب لوزات حلق وكحة وأن المحكمة ستتابع حالته الصحية.
وطلبت المحكمة من إدارة سجن كوبر القومي الذي يقبع فيه البشير، تزويدها بتقرير طبي عن الحالة الصحية للرئيس المعزول، ومن ثم نقله لمستشفى متخصص حال استدعت حالته الصحية ذلك.