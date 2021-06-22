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محترف النصر ينضم إلى صفوف جيونبوك الكوري

منذ 9 دقائق
1268
محترف النصر ينضم إلى صفوف جيونبوك الكوري

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن نادي جيونبوك الكوري الجنوبي، توصل لاتفاق مع لاعبه السابق ومحترف نادي النصر الحالي، كيم جين سو.

وأوضحت التقارير، أن إدارة نادي جيونبوك تمكنت من إقناع كيم جين سو، بالعودة لقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما أقنعت جين سو بالانتقال للفريق، بعد أن أبدى اللاعب ووكيله مرونة كبيرة في التنازل عن بعض بنود عقده مع النصر وستقوم بالإعلان عن الصفقة قريباً.

ومن الجدير بالذكر، أن المدافع الكوري الجنوبي غاب عن صفوف النصر خلال معظم مباريات الموسم المنصرم بسبب الإصابة.

النصر
محترف النصر
كيم جين سو
جيونبوك الكوري

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