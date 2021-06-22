الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالرياض توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين توفر وظائف شاغرة بمجال خدمة العملاء، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي خدمة عملاء).
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم لديه خبرة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال، والإلمام باللغة الإنجليزية، و إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)، و إجادة التواصل مع الجمهور وإعداد التقارير.
وأشارت الهيئة إلى التقديم متاح وسينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1442/11/19هـ الموافق 2021/06/29م.، مبينة أن التقديم عبر بوابة من هنا.