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سفير المملكة لدى الأردن يلتقي لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن

منذ 14 ساعة
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سفير المملكة لدى الأردن يلتقي لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن

عطاالله العمراني (صدى):
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن في مجلس النواب الأردني.

وأكد السفير السديري خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دول الخليج العربي واليمن مع الأردن بشكل عام، وبين المملكتين الشقيقتين بشكل خاص، معرباً عن تقديره لمواقف الأردن المشرفة حيال القضايا العربية والإقليمية والدولية كافة المستندة لرؤية العاهل الأردني عبدالله الثاني القائمة على النظرة العروبية والمصالح المشتركة في اتخاذ القرارات.

من جانبه، ثمن رئيس اللجنة النائب محمد الفايز مواقف المملكة الداعمة للأردن والتي تجد دائما التقدير لدى القيادة والشعب الأردني، مبيناً أن تلك المواقف نابعة من حب السعودية للأردن حيث لا تحكمها المصالح الفردية بل هي نابعة عن موقف عربي مبني على قاعدة الإحترام والمصير المشترك.

وحضر اللقاء اعضاء اللجنة النواب: عبدالله عواد، محمد ابو صعيليك، سليمان ابو يحيى، أسامة القوابعة، ذياب المساعيد، عبدالرحيم المعايعة الازايدة، سالم الضمور.

اليمن
سفير خادم الحرمين
السديري
الأخوة البرلمانية الأردنية

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