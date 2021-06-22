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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.3 % مغلقا عند 10892 نقطة (+ 32 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.7 مليار ريال.

وارتفع سهم "سابك" بنسبة 1 % عند 122 ريالا.

وصعد سهم "الأهلي السعودي" بنسبة 3 % عند 56.70 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9.4 مليون سهم.

وسجلت أسهم "الأبحاث والإعلام" و"باعظيم" و"ذيب" و"الوطنية للتعليم" و"جرير"، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي.

في المقابل، تراجع سهم "المراكز العربية" بأكثر من 1 % عند 26.20 ريال، وسط تداولات بلغت تجاوزت الـ2 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت اليوم عن النتائج المالية للربع الرابع المنتهي في 31 مارس 2021، محققة أرباحا بقيمة 129.5 مليون ريال.

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التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم . شيء مخزي جدا .
د محمد ماجد بخش
هذا إذا ما حط المدير من كيسه فوق كيس الوزارة
علي خريج بكالوريوس سياحه وآثار
الله يزينها بس قرارات والتنفيذ بعد 10سنوات
محسن
اجبار الموظفين على التقاعد مخالف للاعراف الدولية
حامدعماش
يارجال هويقدر يقنع بناته بللعب هنا السؤال في هذا المجال

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