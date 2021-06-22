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أمير تبوك يكرم الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية غداً

منذ 14 ساعة
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أمير تبوك يكرم الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية غداً

عطاالله العمراني (صدى):
يكرم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية غداً الأربعاء، الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية بالجائزة في عامها الـ 30 والبالغ عددهم 30 مزارعاً , وذلك في الحفل الذي يقام بهذه المناسبة بمقر شركة تبوك الزراعية وبرعاية شركة نيوم.

وأعرب أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد الحربي ، عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعم سموه المادي والمعنوي لهذه الجائزة، التي أصبحت من الجوائز الزراعية المميزة على مستوى المملكة، التي تؤكد حرص سموه على تقديم ودعم كل ما من شأنه أن يرتقي بالمجال الزراعي في منطقة تبوك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن .

وأضاف أن الجائزة تعد فريدة من نوعها على مستوى المملكة، حيث أسهمت بشكل كبير في تطوير الزراعة في المنطقة، دافعةً بالمزارعين إلى تطبيق أعلى معايير الاشتراطات لنيل الجائزة في التركيز على زراعة أشجار الفاكهة والخضروات والنخيل واتباع الوسائل الأحدث عالمياً في الزراعة، والري بالطرق الحديثة والتخطيط السليم لمزارعهم، .

وأكد المهندس الحربي أن منطقة تبوك شهدت ومازالت تشهد تطوراً زراعياً كبيراً، تمثل في العديد من المشروعات الزراعية التي مكنت منتجات تبوك من الحضور في الأسواق المحلية والخارجية لتميزها بالجودة العالية، بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرص سمو أمير منطقة تبوك على رعاية هذه المسيرة الخيرة بمتابعته المستمرة للنهضة الزراعية بالمنطقة، مبيناً أن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ30 عاماً بدعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك، وحصل عليها حتى عامها الحالي900 مزارعاً من مدينة تبوك ومحافظات ومراكز المنطقة.

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