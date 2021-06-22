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" تعليم المخواة " يطلق برنامج نشاطي في 8 مجالات متنوعة

منذ 13 ساعة
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" تعليم المخواة " يطلق برنامج نشاطي في 8 مجالات متنوعة

عبدالله الغامدي (صدى):
أطلقت إدارة تعليم المخواة برنامج ( نشاطي ) في صيف 1442هـ في ( 8 ) مجالات متنوعة .

وقال مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق أن البرنامج موجّه لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية بهدف الاستفادة من فترة الصيف لتعزيز القيم الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية ، عبر حزمة من المسابقات والأنشطة والمشروعات الصيفية وفق خطة زمنية ، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 .

وأضاف : يهدف برنامج " نشاطي " - بجميع مساراته - إلى تقديم أنشطة ممنهجة ومتنوعة للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف ، بما يضمن صقل مواهب الطلاب والطالبات ويثري تجاربهم ويساهم في إنتاج محتوى رقمي منوع في قالب ترفيهي تنافسي ، إلى جانب استثمار قدراتهم ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية .

وبيّن ( الجالوق ) أنه تم تكليف الفريق التنفيذي للبرنامج وإعلان الخطة العامة للتنفيذ .

وتفصيلاً : اوضح أن المسارات جاءت على النحو التالي :

- شبابيك : وهو برنامج ثقافي يقام لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية ويتطلب كتابة مادة بحثية في الأمثال العربية .

-برنامج تخيَّل وهو برنامج فني يستهدف طلاب وطالبات جميع المراحل ويستهدف أصحاب المواهب في مجال الرسم عبر إنتاج رسومات تخيلية ووصف تعبيري عن المشاريع الوطنية .

وزاد : من البرامج التوعوية برنامج محصّن وهو برنامج علمي يستهدف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسط والثانوية ،

ويهدف لنشر ثقافة التصميم عبر إنجاز تصاميم تقنية لرفع الوعي بأهمية أخذ اللقاح .

أما برنامج - ساحة حارتنا - فهو برنامج رياضي - والحديث للجالوق - ويستهدف جميع الطلاب والطالبات و أولياء الأمور المجتمع المحلي عبر حزمة من الفعاليات والمسابقات الشعبية الحركية ، فيما - برنامج دليلة - برنامج اجتماعي يستهدف جميع الطلاب والطالبات ويهدف إلى إنتاج فيديوهات قصيرة تبرز المعالم السياحية .

وقال : أن برنامج بيئتنا خضراء ينفذ في ثلاث مجالات هي :

المجال العلمي : تحت عنوان حديقتي خضراء ويقوم على إنتاج محتوى مرئي ( فيديو لزراعة شتلات أو ترميم الحديقة ).

- المجال الاجتماعي : وينفذ تحت عنوان بيئتنا خضراء ومن خلاله يتم إنتاج فيديو لجهود الطلبة في رفع مستوى الغطاء النباتي .

- أما في المجال الثقافي فينفذ تحت شعار ( عناق الطبيعة والقلم ) ومن خلاله يتم إنجاز كتابة تعبيرية عن مبادرة السعودية الخضراء .

- وفي المجال الفني تنفذ تحت عنوان " التصميم الرقمي " حيث يتم إنتاج تصاميم رقمية عن القضايا البيئية ، وفي المجال الكشفي يقام برنامج لزراعة الشتلات .

أما برنامج الباب فيستهدف أفكار طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مجال المشروعات القابلة للتطبيق ، أو تطوير فعلي لمشروعات سابقة .

ويأتي برنامج هواية وشارة - بحسب الجالوق - ضمن المسار الكشفي لبرنامج نشاطي بهدف تنمية المهارات الكشفية لدى الطلاب .

هذا وقد حث " الجالوق " كافة الطلاب والطالبات على الاستفادة من هذه البرامج ، مؤكداً ثقته في حرص الشريك الاستراتيجي ( أولياء الأمور والأسر ) على توجيه الأبناء والبنات نحو الاستفادة من هذه البرامج المتنوعة .

إدارة تعليم المخواة
نشاطي
مجالات متنوعة

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