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تحذير من عاصفة ترابية تجتاح طريق «رابغ/ ينبع» السريع

منذ 18 دقيقة
1431
تحذير من عاصفة ترابية تجتاح طريق «رابغ/ ينبع» السريع

المدينة المنورة (صدى):
أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا لمستخدمي طريق "رابغ/ ينبع" السريع  بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

وأوضح فرع النقل بالمدينة المنورة، أن ذلك نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق، وللحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد كشف إن الرياح المثيرة للغبار تعاود تأثيرها بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وتمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من عسير والباحة، وعلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

 

 

المدينة المنورة
رياح
عاصفة ترابية
مركز الأرصاد
طريق رابغ ينبع

التعليقات

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أحدث التعليقات

سالم
حن نسمع ان اللقاح مدري وش يسبب ولاكن لو ثبت لنا ذلك معناة ما خسرنا شئ
رااايق
بفكر ماخدتش قراري لسه *** طيب لما تخدي قرار يبقى نفذيه من غير ما تقولي ** ولا أيييه ***!!!
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله.
رااايق
عدم استجابة الفلبينيين للحكومة *** و الحكومة ماتستجيب الفلبينيين *** توم وجيري ** هههههههههههه كلووو على حسب الظروف ياااا ريس ***!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده

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