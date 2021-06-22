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إقامة مزاد علني لبيع «بضائع - سيارات» في جمرك الوديعة

منذ ساعة
1614
إقامة مزاد علني لبيع «بضائع - سيارات» في جمرك الوديعة

الرياض (صدى):
‏أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع - سيارات" في جمرك الوديعة، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأوضحت الهيئة، أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: و دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 %، علاوة على قيمة البيع.

وأكدت أنه يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المباعة خلال (5) أيام للبضائع برسم الوارد و(20) يوم للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا، التباعد الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة، ويشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

جمرك الوديعة
مزاد علني
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم . شيء مخزي جدا .
د محمد ماجد بخش
هذا إذا ما حط المدير من كيسه فوق كيس الوزارة
علي خريج بكالوريوس سياحه وآثار
الله يزينها بس قرارات والتنفيذ بعد 10سنوات
محسن
اجبار الموظفين على التقاعد مخالف للاعراف الدولية
حامدعماش
يارجال هويقدر يقنع بناته بللعب هنا السؤال في هذا المجال

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