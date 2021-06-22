الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مزاد علني لبيع "بضائع - سيارات" في جمرك الوديعة، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.
وأوضحت الهيئة، أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: و دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 %، علاوة على قيمة البيع.
وأكدت أنه يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المباعة خلال (5) أيام للبضائع برسم الوارد و(20) يوم للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا، التباعد الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة، ويشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.