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ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية بالرياض

منذ 20 دقيقة
1269
ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية بالرياض

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (42) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (36) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

مخالفا
منطقة الرياض
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

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أحدث التعليقات

رااايق
عدم استجابة الفلبينيين للحكومة *** و الحكومة ماتستجيب الفلبينيين *** توم وجيري ** هههههههههههه كلووو على حسب الظروف ياااا ريس ***!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
رااايق
اييه دنياااا *** يوم لك ويوم عليك ***
رااايق
طيب **
راي
هذا اسطوتكم ياما مدحتو,,,اوقارتوه بماجداوهذا ضلم فعلتوه

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