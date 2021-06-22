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يوفنتوس ينتظر رد رونالدو خلال أسبوع لتحديد مصيره

منذ 14 دقيقة
1283
يوفنتوس ينتظر رد رونالدو خلال أسبوع لتحديد مصيره

وكالات (صدى):
اقترب عقد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من الانتهاء مع نادي يوفنتوس الإيطالي؛ حيث يتبقى له موسم واحد فقط.

وكشفت التقارير، أن اللاعب أصبح غير مرغوب فيه في النادي الإيطالي، مع تقدمه في العمر والراتب الكبير الذي يحصل عليه؛ حيث أمهل النادي الإيطالي رونالدو أسبوع واحد فقط، من أجل أن يحسم مصيره، بين التجديد أو الرحيل عن الفريق.

وذكرت أن يوفنتوس حدد مبلغ 30 مليون يورو من أجل بيعه، حال رغبة أندية أوروبا في ضمه خلال سوق الانتقالات المقبل، فيما من المرجح أن ينتقل رونالدو إلى ناديه السابق في الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد.

 

 

يوفنتوس
رونالدو
الدوري الإيطالي

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أحدث التعليقات

رااايق
عدم استجابة الفلبينيين للحكومة *** و الحكومة ماتستجيب الفلبينيين *** توم وجيري ** هههههههههههه كلووو على حسب الظروف ياااا ريس ***!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
رااايق
اييه دنياااا *** يوم لك ويوم عليك ***
رااايق
طيب **
راي
هذا اسطوتكم ياما مدحتو,,,اوقارتوه بماجداوهذا ضلم فعلتوه

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