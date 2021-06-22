يوفنتوس ينتظر رد رونالدو خلال أسبوع لتحديد مصيره

وكالات (صدى):
اقترب عقد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من الانتهاء مع نادي يوفنتوس الإيطالي؛ حيث يتبقى له موسم واحد فقط.
وكشفت التقارير، أن اللاعب أصبح غير مرغوب فيه في النادي الإيطالي، مع تقدمه في العمر والراتب الكبير الذي يحصل عليه؛ حيث أمهل النادي الإيطالي رونالدو أسبوع واحد فقط، من أجل أن يحسم مصيره، بين التجديد أو الرحيل عن الفريق.
وذكرت أن يوفنتوس حدد مبلغ 30 مليون يورو من أجل بيعه، حال رغبة أندية أوروبا في ضمه خلال سوق الانتقالات المقبل، فيما من المرجح أن ينتقل رونالدو إلى ناديه السابق في الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد.