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بالصور.. أمير عسير يستقبل مواطن تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

منذ 24 دقيقة
1469
بالصور.. أمير عسير يستقبل مواطن تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

أبها (صدى):
استقبل الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير رئيس لجنة إصلاح ذات البين، المشرف العام على لجنة إرساء السلم المجتمعي، المواطن سلطان الشهري وثمن موقفه في العفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون مقابل.

ونوه أمير عسير بالدور الهام الذي أظهر من خلاله المواطن الشهري أسمى قيم العفو والتسامح، مؤكدا أن التنازل ونبذ الخلافات وتذليل مساعي الصلح وإنجاحها له الأثر البالغ في تحقيق تطلعات التنمية الشاملة التي يسهم المجتمع في تحقيقها بقيمه الراسخة وهو ما تعمل عليه مبادرة إرساء السلم المجتمعي منذ إطلاق أعمالها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحاء ونهج القيادة الرشيدة -أيدها الله- منذ توحيد البلاد على يد الملك المؤسس-رحمه الله-.

وجاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن طلال، في مكتبه بديوان الإمارة، المواطن سلطان بن فيصل الشهري المتنازل عن قاتل ابنه الذي أعلن بدورہ تنازله لوجه الله تعالى، واستجابة لشفاعة أمير المنطقة دون مقابل مادي وذلك بحضور محافظ بيشة المكلف، وأمين لجنة إصلاح ذات البين وعدد من أعضاء اللجنة بمحافظة بيشة.

ومن جانبه، قدم المواطن الشهري شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على سعيه الدائم وحثه المتواصل لتحقيق العفو والتنازل ومتابعة الأعمال المبذولة من لجنة إصلاح ذات البين ولجنة إرساء السلم المجتمعي.

عسير
أمير عسير
مواطن
العفو عن قاتل ابنه
إرساء السلم المجتمعي

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أحدث التعليقات

رااايق
عدم استجابة الفلبينيين للحكومة *** و الحكومة ماتستجيب الفلبينيين *** توم وجيري ** هههههههههههه كلووو على حسب الظروف ياااا ريس ***!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
رااايق
اييه دنياااا *** يوم لك ويوم عليك ***
رااايق
طيب **
راي
هذا اسطوتكم ياما مدحتو,,,اوقارتوه بماجداوهذا ضلم فعلتوه

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