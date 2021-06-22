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مجمع إرادة لخدمات إرادة بجدة يحقق نسبة 98% في مؤشر أداء لخدمة العيادات الإفتراضية

منذ 14 ساعة
1408
مجمع إرادة لخدمات إرادة بجدة يحقق نسبة 98% في مؤشر أداء لخدمة العيادات الإفتراضية

ريم عبدالعزيز  (صدى):
حقق مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ممثلآ بإدارة العيادات في شهر يونيو الحالي نسبة 98% في مؤشر أداء لخدمة العيادات الإفتراضية حيث بلغ عدد المواعيد المجدولة خلال أسبوع 200 موعد وقد تم إنجاز 195 منها مستوفيةً كافة الإجراءات الطبية اللازمة من التشخيص وتحديد العلاج والدواء المناسبين وشرح طبيعة البرنامج التوعوية والتثقيفية والتأهيلية والعلاجية مما ساهم في تسهيل الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين من مواقعهم .

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا الدور المميز والتفاعلي من العاملين والممارسين الصحيين بالمجمع كل فيما يخصه لإضافة العديد من أوجه التحسين المستمرة التي يشهدها المجمع بهدف تقليص الوقت والعمل على سرعة الإنجاز فيما يصب في تحقيق رضا المستفيدين من مواقعهم وتخفيف الوقت والجهد عليهم .

جدة
العيادات
مجمع إرادة والصحة النفسية

التعليقات

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أحدث التعليقات

سالم
حن نسمع ان اللقاح مدري وش يسبب ولاكن لو ثبت لنا ذلك معناة ما خسرنا شئ
رااايق
بفكر ماخدتش قراري لسه *** طيب لما تخدي قرار يبقى نفذيه من غير ما تقولي ** ولا أيييه ***!!!
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله.
رااايق
عدم استجابة الفلبينيين للحكومة *** و الحكومة ماتستجيب الفلبينيين *** توم وجيري ** هههههههههههه كلووو على حسب الظروف ياااا ريس ***!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده

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