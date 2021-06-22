غرفة المدينة توفر 95 وظيفة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت غرفة المدينة المنورة توفر 95 وظيفة (رجال / نساء) بالقطاع الخاص في 10 مدن بالمملكة (الرياض، خميس مشيط، جازان، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة، تبوك، الطائف، نجران، محافظة العلا).
وأوضحت الغرفة أن الوظائف المتوفرة هي استقبال المبيعات (العدد 25 وظيفة)، مستشار مبيعات (العدد 45 وظيفة)، فني كاميرات، مدير مالي ومحاسبين، ترميز طبي، مندوب مبيعات (العدد 5 وظائف)، مختصة شعر، مُصمم موشن جرافيك، مُصمم جرافيك، عامل، أخصائي تسويق، وظائف كول سنتر وخدمة عملاء وإدارية (العدد 12 وظيفة).
وأضافت أن أماكن العمل هي "الرياض، خميس مشيط، جازان، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جدة، تبوك، الطائف، نجران، محافظة العلا", مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر موقع الغرفة