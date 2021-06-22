أبرز مواصفات سيارات كيا سبورتج الجديدة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
حظيت سيارة كيا سبورتج الجديدة كليًا، بمظهرها الأنيق والديناميكي القوي باستحسان كبير من مجتمع التصميمات.
يظل المظهر الجانبي لسيارة سبورتج الجديدة كليًا وفيا لسماتها الجينية الرياضية المتأصلة، مع وجود خطوط مشدودة تتقاطع مع أسطح جسم السيارة المحسنة والمصقولة التي تمزج بسلاسة وتناغم بين الأحجام المتباينة والمختلفة.
وتحتوي على سمات الطراز الأول في مجموعة سبورتج، المتمثلة في السقف الأسود – بخيار ألوان مختلفة لجسم السيارة – متوفرة الآن مع الموديل الجديد، مما يساعد على إبراز المظهر الرياضي وإبراز العمود C الديناميكي الذي يشتمل على مظهر قوالب منفصلة.
كما تحتوي على حزام الكروم الذي يصل إلى الجزء الخلفي من سيارة كيا سبورتج الجديدة كلياً وإلى العامود (D)، يخلق خطوط متناغمة مع الجناح الخلفي الذي يشكل إضافة رائعة إلى فئة السيارات الرياضية.
والجزء الخلفي من سيارة كيا سبورتج الجديدة كليًا يحافظ على هيئة السيارة القوية في الطريق وبروز أكتافها الواسعة القوية.