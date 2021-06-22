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أبرز مواصفات سيارات كيا سبورتج الجديدة

منذ ساعة
1800
أبرز مواصفات سيارات كيا سبورتج الجديدة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
حظيت سيارة كيا سبورتج الجديدة كليًا، بمظهرها الأنيق والديناميكي القوي باستحسان كبير من مجتمع التصميمات.

يظل المظهر الجانبي لسيارة سبورتج الجديدة كليًا وفيا لسماتها الجينية الرياضية المتأصلة، مع وجود خطوط مشدودة تتقاطع مع أسطح جسم السيارة المحسنة والمصقولة التي تمزج بسلاسة وتناغم بين الأحجام المتباينة والمختلفة.

وتحتوي على سمات الطراز الأول في مجموعة سبورتج، المتمثلة في السقف الأسود – بخيار ألوان مختلفة لجسم السيارة – متوفرة الآن مع الموديل الجديد، مما يساعد على إبراز المظهر الرياضي وإبراز العمود C الديناميكي الذي يشتمل على مظهر قوالب منفصلة.

كما تحتوي على حزام الكروم الذي يصل إلى الجزء الخلفي من سيارة كيا سبورتج الجديدة كلياً وإلى العامود (D)، يخلق خطوط متناغمة مع الجناح الخلفي الذي يشكل إضافة رائعة إلى فئة السيارات الرياضية.

والجزء الخلفي من سيارة كيا سبورتج الجديدة كليًا يحافظ على هيئة السيارة القوية في الطريق وبروز أكتافها الواسعة القوية.

السيارات الرياضية
كيا سبورتاج الجديدة
حزام الكروم

التعليقات

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أحدث التعليقات

سالم
حن نسمع ان اللقاح مدري وش يسبب ولاكن لو ثبت لنا ذلك معناة ما خسرنا شئ
رااايق
بفكر ماخدتش قراري لسه *** طيب لما تخدي قرار يبقى نفذيه من غير ما تقولي ** ولا أيييه ***!!!
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله.
رااايق
عدم استجابة الفلبينيين للحكومة *** و الحكومة ماتستجيب الفلبينيين *** توم وجيري ** هههههههههههه كلووو على حسب الظروف ياااا ريس ***!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده

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