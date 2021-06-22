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الصحة تشترط استكمال جرعتي كورونا للمصابين غير المسجلين بالتطبيقات الرسمية

منذ 48 دقيقة
1653
الصحة تشترط استكمال جرعتي كورونا للمصابين غير المسجلين بالتطبيقات الرسمية

الرياض (صدى):
أشترطت وزارة الصحة، استكمال جرعتي لقاح كورونا، للحصول على المناعة الكاملة، لمن أصيبوا بالفيروس في وقت سابق، ولم يتم فحصهم أو تسجيلهم في التطبيقات الرسمية.

وقالت الوزارة إنه ينبغي استكمال جرعات اللقاح للحصول على المناعة الكافية، في حال عدم وجود نتيجة إيجابية للإصابة بالفحص المخبري (PCR) مسجلة في التطبيقات الرسمية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أنه تم إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأكثر من 15 مليون شخصاً بالمجتمع حتى الآن، مشيرة إلت أنها مستمرة بالجرعة الثانية للفئة العمرية 60 عاماً وأكثر.

وزارة الصحة
الصحة
كورونا
لقاح كورونا

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أحدث التعليقات

رااايق
عدم استجابة الفلبينيين للحكومة *** و الحكومة ماتستجيب الفلبينيين *** توم وجيري ** هههههههههههه كلووو على حسب الظروف ياااا ريس ***!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده
رااايق
اييه دنياااا *** يوم لك ويوم عليك ***
رااايق
طيب **
راي
هذا اسطوتكم ياما مدحتو,,,اوقارتوه بماجداوهذا ضلم فعلتوه

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