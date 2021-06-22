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"تعليم تبوك" يودع أكثر من 11 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس المنطقة

منذ ساعة
1750
"تعليم تبوك" يودع أكثر من 11 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس المنطقة

عطاالله العمراني (صدى):
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري إيداع مبالغ الميزانية التشغيلية (بند النظافة) لأربعة أشهر في مدارس المنطقة بمبلغ (11.750.400) أحد عشر مليوناً وسبعمئة وخمسون ألف وأربعمئة ريال، استعداداً للعام الدراسي المقبل.

وثمّن مدير تعليم تبوك رعاية وعناية القيادة الحكيمة -حفظها الله- وما تقدمه من دعم سخي للتعليم؛ منوهاً بالمتابعة الكريمة من سمو أمير المنطقة، معربًا عن شكره لوزير التعليم ومسؤولي الوزارة على حرصهم لما يخدم العمل التعليمي.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية كافة عبر نظام الصرف السريع.

منطقة تبوك
الميزانية
تعليم تبوك
إيداع

التعليقات

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أحدث التعليقات

سالم
حن نسمع ان اللقاح مدري وش يسبب ولاكن لو ثبت لنا ذلك معناة ما خسرنا شئ
رااايق
بفكر ماخدتش قراري لسه *** طيب لما تخدي قرار يبقى نفذيه من غير ما تقولي ** ولا أيييه ***!!!
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفرله.
رااايق
عدم استجابة الفلبينيين للحكومة *** و الحكومة ماتستجيب الفلبينيين *** توم وجيري ** هههههههههههه كلووو على حسب الظروف ياااا ريس ***!!
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقده

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